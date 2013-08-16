Татьяна Койкова из Бобино вошла в тройку лучших операторов машинного доения

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Наша землячка прославила Кировскую область на Всероссийском конкурсе операторов машинного доения. Доярка Татьяна Койкова из Бобино вошла в тройку лучших.У Татьяны Койковой обычный рабочий день и приезд съемочной группы никак на планы не повлиял. Первая дойка начинается в 4 утра. До восьми женщина занята работой, потом проверка оборудования и очистка помещения. Перерыв, и в районе обеда - снова за работу. Все переживания уже позади, поэтому сейчас о призовом месте на Всероссийском конкурсе Татьяна говорит очень скромно.Конкурс состоял из нескольких этапов - проверка теоретических знаний, сборка и разборка доильных аппаратов, санитарная подготовка и сам процесс доения коров. И по каждому из них Татьяне помогали готовиться основательно.Для руководства агрофирмы, в первую очередь важны показатели надоев и уровень профессионализма сотрудников. Участие в конкурсах значительно повышает квалификацию. Так, во время подготовки операторы машинного доения не только повторяют теорию, но и на практике применяют свои знания на всех видах техники.Саму Татьяну результат, достигнутый на соревнованиях, конечно, удовлетворил, но теперь она ставит перед собой новые задачи. И уже начинает готовиться к следующим конкурсам.Конкурс проходил в Республике Мордовия. В нем принимали участие 66 оператором машинного доения из 60 регионов.