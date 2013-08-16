ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

22 сентября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 57.6527
EURO: 69.0737
Погода в городе Кирове:
вечером:  +5...+7°C
ночью:  +4...+6°C
Добавить в избранное
Новости / Село

Татьяна Койкова из Бобино вошла в тройку лучших операторов машинного доения

Сегодня, 10:24 | Просмотров: 114 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
Поделиться новостью:
Наша землячка прославила Кировскую область на Всероссийском конкурсе операторов машинного доения. Доярка Татьяна Койкова из Бобино вошла в тройку лучших.

У Татьяны Койковой обычный рабочий день и приезд съемочной группы никак на планы не повлиял. Первая дойка начинается в 4 утра. До восьми женщина занята работой, потом проверка оборудования и очистка помещения. Перерыв, и в районе обеда - снова за работу. Все переживания уже позади, поэтому сейчас о призовом месте на Всероссийском конкурсе Татьяна говорит очень скромно.

Татьяна Койкова из Бобино вошла в тройку лучших операторов машинного доенияТАТЬЯНА КОЙКОВА, ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ:
«Ну, получилось так, что попали. Ну, старались ведь. Готовились. Значит, наверно, лучше других готовились. Поэтому и получилось, что попали на Россию».

Конкурс состоял из нескольких этапов - проверка теоретических знаний, сборка и разборка доильных аппаратов, санитарная подготовка и сам процесс доения коров. И по каждому из них Татьяне помогали готовиться основательно.

Татьяна Койкова из Бобино вошла в тройку лучших операторов машинного доенияЕКАТЕРИНА БЕРДНИКОВА, НАЧАЛЬНИК ЦЕХА ЖИВОТНОВОДСТВА:
«Работая в животноводстве уже 18 лет, для меня всегда как бы есть стимул, чтобы доярочки и вообще моё животноводство было на первом месте. Как обычно готовили. Теория. И там не как все. Если готовят вопросов по 20, мы например, можем и 130 и все что найдем, всегда им задавали».

Для руководства агрофирмы, в первую очередь важны показатели надоев и уровень профессионализма сотрудников. Участие в конкурсах значительно повышает квалификацию. Так, во время подготовки операторы машинного доения не только повторяют теорию, но и на практике применяют свои знания на всех видах техники.

Татьяна Койкова из Бобино вошла в тройку лучших операторов машинного доенияАНДРЕЙ БЕРДНИКОВ, ДИРЕКТОР АГРОФИРМЫ:
«Чтобы более или менее успешно выступить на российском конкурсе, защитив тем самым честь предприятия и честь области, Татьяна Викторовна вместе с начальником цеха животноводства Екатериной Григорьевной проехали по многим предприятиям Кировской области и попробовали свои силы на разных типах доильных установок».

Саму Татьяну результат, достигнутый на соревнованиях, конечно, удовлетворил, но теперь она ставит перед собой новые задачи. И уже начинает готовиться к следующим конкурсам.

ТАТЬЯНА КОЙКОВА, ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ:
«Нам надо первое. Будем пробовать. Вот если меня возьмут на будущий конкурсы, буду стараться, чтобы съездить в Россию за первым местом. Там посмотрим».
 
Конкурс проходил в Республике Мордовия. В нем принимали участие 66 оператором машинного доения из 60 регионов.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Внимание кастинг!!

Последние новости

В Кировской области возбудили уголовное дело в отношении застройщика многоквартирного дома на улице Гороховская, 81.

16:06 22.09.2017


В Кировской области возбудили уголовное дело в отношении застройщика многоквартирного дома на улице Гороховская, 81.

В Советске пенсионер лишился 20 тысяч рублей, ожидая выигранного автомобиля.

15:58 22.09.2017


В Советске пенсионер лишился 20 тысяч рублей, ожидая выигранного автомобиля.

Осужденнный одной из оренбургских колоний сумел обмануть работников двух кафе г. Кирова.

15:46 22.09.2017


Осужденнный одной из оренбургских колоний сумел обмануть работников двух кафе г. Кирова.

В Юрьянском районе задержали мужчину, находившегося в межгосударственном розыске.

13:35 22.09.2017


В Юрьянском районе задержали мужчину, находившегося в межгосударственном розыске.

На улице Московской 17-летняя девушка попала под колеса "Лады Гранта".

11:12 22.09.2017


На улице Московской 17-летняя девушка попала под колеса "Лады Гранта".

В Кирове водитель ВАЗ-2112 сбил на пешеходном переходу женщину с ребенком.

11:08 22.09.2017


В Кирове водитель ВАЗ-2112 сбил на пешеходном переходу женщину с ребенком.

В Кировской области выявлены два новых случая бешенства.

10:24 22.09.2017


В Кировской области выявлены два новых случая бешенства.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове состоялся конкурс "Безопасное колесо"

15:31 22.09.2017


В Кирове состоялся конкурс "Безопасное колесо"

В библиотеке имени Герцена прошла встреча Владимира Ситникова со своими читателями

15:28 22.09.2017


В библиотеке имени Герцена прошла встреча Владимира Ситникова со своими читателями

Африканская чума свиней приближается к границам области

15:23 22.09.2017


Африканская чума свиней приближается к границам области

Детский фестиваль со сдачей норм ГТО в детском саду "Добрая сказка"

10:41 22.09.2017


Детский фестиваль со сдачей норм ГТО в детском саду "Добрая сказка"

Что делать, если ваш двор после дождя превращается в озеро?

10:33 22.09.2017


Что делать, если ваш двор после дождя превращается в озеро?

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Конкурс операторов доения

16.08.2013


Конкурс операторов доения

Доярка из Среднеивкино заняла первое место в областном профессиональном конкурсе

21.10.2015


Доярка из Среднеивкино заняла первое место в областном профессиональном конкурсе

Областной конкурс операторов машинного доения

04.08.2017


Областной конкурс операторов машинного доения

Жительница Орического района стала победителем всероссийского конкурса среди операторов машинного доения

21.09.2015


Жительница Орического района стала победителем всероссийского конкурса среди операторов машинного доения

Конкурс мастеров машинного доения

10.08.2009


Конкурс мастеров машинного доения

Лучшие дояры - мужчины!

02.08.2007


Лучшие дояры - мужчины!

Популярные новости

В Кирове 20-летний молодой человек упал с 15 этажа.

13.09.2017


В Кирове 20-летний молодой человек упал с 15 этажа.

В Кировской области завершилось голосование на выборах.

10.09.2017


В Кировской области завершилось голосование на выборах.

В Кировской области ожидаются заморозки и мокрый снег.

09.09.2017


В Кировской области ожидаются заморозки и мокрый снег.

В Омутнинске будут судить врача местной районной больницы.

15.09.2017


В Омутнинске будут судить врача местной районной больницы.

В Кирове заявления на банкротство поданы на две управляющие компании.

20.09.2017


В Кирове заявления на банкротство поданы на две управляющие компании.

Игорь Васильев лидирует на выборах губернатора Кировской области.

10.09.2017


Игорь Васильев лидирует на выборах губернатора Кировской области.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх