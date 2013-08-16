Татьяна Койкова из Бобино вошла в тройку лучших операторов машинного доения
Сегодня, 10:24 | Просмотров: 114 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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У Татьяны Койковой обычный рабочий день и приезд съемочной группы никак на планы не повлиял. Первая дойка начинается в 4 утра. До восьми женщина занята работой, потом проверка оборудования и очистка помещения. Перерыв, и в районе обеда - снова за работу. Все переживания уже позади, поэтому сейчас о призовом месте на Всероссийском конкурсе Татьяна говорит очень скромно.
ТАТЬЯНА КОЙКОВА, ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ:
«Ну, получилось так, что попали. Ну, старались ведь. Готовились. Значит, наверно, лучше других готовились. Поэтому и получилось, что попали на Россию».
Конкурс состоял из нескольких этапов - проверка теоретических знаний, сборка и разборка доильных аппаратов, санитарная подготовка и сам процесс доения коров. И по каждому из них Татьяне помогали готовиться основательно.
ЕКАТЕРИНА БЕРДНИКОВА, НАЧАЛЬНИК ЦЕХА ЖИВОТНОВОДСТВА:
«Работая в животноводстве уже 18 лет, для меня всегда как бы есть стимул, чтобы доярочки и вообще моё животноводство было на первом месте. Как обычно готовили. Теория. И там не как все. Если готовят вопросов по 20, мы например, можем и 130 и все что найдем, всегда им задавали».
Для руководства агрофирмы, в первую очередь важны показатели надоев и уровень профессионализма сотрудников. Участие в конкурсах значительно повышает квалификацию. Так, во время подготовки операторы машинного доения не только повторяют теорию, но и на практике применяют свои знания на всех видах техники.
АНДРЕЙ БЕРДНИКОВ, ДИРЕКТОР АГРОФИРМЫ:
«Чтобы более или менее успешно выступить на российском конкурсе, защитив тем самым честь предприятия и честь области, Татьяна Викторовна вместе с начальником цеха животноводства Екатериной Григорьевной проехали по многим предприятиям Кировской области и попробовали свои силы на разных типах доильных установок».
Саму Татьяну результат, достигнутый на соревнованиях, конечно, удовлетворил, но теперь она ставит перед собой новые задачи. И уже начинает готовиться к следующим конкурсам.
ТАТЬЯНА КОЙКОВА, ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ:
«Нам надо первое. Будем пробовать. Вот если меня возьмут на будущий конкурсы, буду стараться, чтобы съездить в Россию за первым местом. Там посмотрим».
Конкурс проходил в Республике Мордовия. В нем принимали участие 66 оператором машинного доения из 60 регионов.
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