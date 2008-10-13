Кировская делегация участвует в выставке "Золотая осень"

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Добавим, что выставка продлится до 7 октября. В рамках неё состоятся агробизнесфорум, клуб инвесторов «Вектор на российский Агро-Tech», сессии и семинары, посвящённые перспективам АПК.

Фото goldenautumn.moscow



4 октября в Москве открылась 19-я российская агропромышленная выставка «Золотая осень - 2017». В церемонии открытия приняли участие Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, представители Минсельхоза РФ.Делегацию Кировской области возглавил Игорь Васильев. В её состав вошли заместитель председателя Правительства области Алексей Котлячков, представители муниципальной власти, руководители сельхозпредприятий («Новый путь», «Большевик», «Искра», «Красное Знамя», «Заречье», «Соколовка» и др).Напомним, что Кировская область в сельском хозяйстве занимает 12 место в стране по поголовью крупного рогатого скота, а по абсолютному надою на одну корову - пятое-шестое. Как не раз отмечал губернатор, это одна из точек роста региона.- Безусловно, имея такой мощный потенциал молочного животноводства, мы будем работать над созданием в Кировской области перерабатывающих производств, в том числе совместно с иностранными партнёрами, - сказал Игорь Васильев на встрече с Дмитрием Медведевым в ходе его визита в Кировскую область.Члены кировской делегации осмотрели выставочную экспозицию. Участниками выставки на ВДНХ стали свыше двух тысяч предприятий, организаций, союзов и ассоциаций товаропроизводителей Российской Федерации и зарубежных стран. Они представили инвестиционные проекты, продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственную технику, оборудование.В 2017 году особый акцент сделан на экспортных возможностях участников. С этой целью к работе над программой «Золотой осени» были приглашены специалисты «Российского экспортного центра», который оказывает комплексную адресную поддержку экспортно-ориентированным компаниям, ведущим внешнеэкономическую деятельность.- Это главный агропромышленный форум страны, который является площадкой для обмена опытом и установления сотрудничества, - отметил Алексей Котлячков.Представители передовых предприятий агропромышленного комплекса региона примут участие в пленарном заседании, которое проходит под лозунгом «Лидерство российского АПК: как обеспечить качественный рост».