О заготовке кормов и зимовке скота

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«Сельское хозяйство не просто увеличивает валовое производство молока: это и увеличение дойного стада, точно уже 7 тысяч мы перешагнем - это очень серьезный показатель».

«В сельхозорганизациях более 70% поголовья коров находятся на круглогодичном однотипном рационе с учетом физиологии животных, то есть коровы на пастбище не гоняются».

В этом сельскохозяйственном сезоне ситуация с заготовкой кормов была непростой. Тем не менее, плановые показатели были достигнуты. Готовы ли фермы региона к зимовке?Отрасль молочного скотоводства в Кировской области развивается стабильно. В этом году прибавилось полторы тысячи коров, надой молока на одну корову в сельхозорганизациях - более 6-ти килограммов, а в племенных предприятиях - приближается к семи килограммам. Благодаря этим показателям наш регион занимает первое место в Приволжском федеральном округе и пятое - в России.Несмотря на плохие погодные условия, корма были заготовлены в полном объеме. Так, обеспеченность скота на текущую зимовку грубыми кормами составляет 100 процентов. Уровень готовности ферм и комплексов - 98 процентов.В настоящее время качество кормов проверяется в центре агрохимической службы "Кировский" и ветеринарной лаборатории.