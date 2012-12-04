О заготовке кормов и зимовке скота
Сегодня, 14:55 | Просмотров: 108 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Отрасль молочного скотоводства в Кировской области развивается стабильно. В этом году прибавилось полторы тысячи коров, надой молока на одну корову в сельхозорганизациях - более 6-ти килограммов, а в племенных предприятиях - приближается к семи килограммам. Благодаря этим показателям наш регион занимает первое место в Приволжском федеральном округе и пятое - в России.
АЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сельское хозяйство не просто увеличивает валовое производство молока: это и увеличение дойного стада, точно уже 7 тысяч мы перешагнем - это очень серьезный показатель».
АЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В сельхозорганизациях более 70% поголовья коров находятся на круглогодичном однотипном рационе с учетом физиологии животных, то есть коровы на пастбище не гоняются».
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