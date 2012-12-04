ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

28 ноября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 58.4125
EURO: 69.4934
Погода в городе Кирове:
ночью:  -7...-5°C
утром:  -7...-5°C
Добавить в избранное
Новости / Село

О заготовке кормов и зимовке скота

Сегодня, 14:55 | Просмотров: 108 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
Поделиться новостью:
В этом сельскохозяйственном сезоне ситуация с заготовкой кормов была непростой. Тем не менее, плановые показатели были достигнуты. Готовы ли фермы региона к зимовке?

Отрасль молочного скотоводства в Кировской области развивается стабильно. В этом году прибавилось полторы тысячи коров, надой молока на одну корову в сельхозорганизациях - более 6-ти килограммов, а в племенных предприятиях - приближается к семи килограммам. Благодаря этим показателям наш регион занимает первое место в Приволжском федеральном округе и пятое - в России.

О заготовке кормов и зимовке скотаАЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сельское хозяйство не просто увеличивает валовое производство молока: это и увеличение дойного стада, точно уже 7 тысяч мы перешагнем - это очень серьезный показатель».
 
 
Несмотря на плохие погодные условия, корма были заготовлены в полном объеме. Так, обеспеченность скота на текущую зимовку грубыми кормами составляет 100 процентов. Уровень готовности ферм и комплексов - 98 процентов.

АЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В сельхозорганизациях более 70% поголовья коров находятся на круглогодичном однотипном рационе с учетом физиологии животных, то есть коровы на пастбище не гоняются».
 
 
В настоящее время качество кормов проверяется в центре агрохимической службы "Кировский" и ветеринарной лаборатории.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Анонс

Последние новости

В Кирове не вводили запрет на участие Деда Мороза в праздничных утренниках в детских садах.

19:13 28.11.2017


В Кирове не вводили запрет на участие Деда Мороза в праздничных утренниках в детских садах.

В Зуевке гражданин Узбекистана набросился с ножницами на полицейских.

13:13 28.11.2017


В Зуевке гражданин Узбекистана набросился с ножницами на полицейских.

Житель п. Афанасьево похитил деньги, собранные на лечение ребенка.

10:45 28.11.2017


Житель п. Афанасьево похитил деньги, собранные на лечение ребенка.

В Кирове пациентов с бронхиальной астмой начали лечить генно-инженерными препаратами.

10:22 28.11.2017


В Кирове пациентов с бронхиальной астмой начали лечить генно-инженерными препаратами.

В Кирове вынесли приговор двум сотрудникам Спецстроя России, обвиняемым в мошенничестве.

10:10 28.11.2017


В Кирове вынесли приговор двум сотрудникам Спецстроя России, обвиняемым в мошенничестве.

Скончался известный ветеринарный врач Валерий Соболев.

17:24 27.11.2017


Скончался известный ветеринарный врач Валерий Соболев.

В Омутнинском районе скорая помощь врезалась в грузовик "Урал".

13:38 27.11.2017


В Омутнинском районе скорая помощь врезалась в грузовик "Урал".

Все новости

Вести. Кировская область

Киров достоин принять Кубок мира по каратэ

17:57 28.11.2017


Киров достоин принять Кубок мира по каратэ

В охотничьих заказниках началась установка аншлагов, которые информируют о запрете охоты

17:55 28.11.2017


В охотничьих заказниках началась установка аншлагов, которые информируют о запрете охоты

Что может стать брендом Кирова?

17:53 28.11.2017


Что может стать брендом Кирова?

В Кирове прошел областной вокальный конкурс "Серебряные росы"

15:08 28.11.2017


В Кирове прошел областной вокальный конкурс "Серебряные росы"

Поддержка молодых предпринимателей

14:58 28.11.2017


Поддержка молодых предпринимателей

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

Пресс-конференция Котлячкова

04.12.2012


Пресс-конференция Котлячкова

Алексей Котлячков рассказал о ходе зимовки скота

04.12.2014


Алексей Котлячков рассказал о ходе зимовки скота

27 районов Кировской области увеличили производство молока

30.08.2016


27 районов Кировской области увеличили производство молока

Алексей Котлячков о развитии АПК

13.04.2012


Алексей Котлячков о развитии АПК

Хозяйства региона приступили к заготовке кормов из раннеспелых культур

14.06.2016


Хозяйства региона приступили к заготовке кормов из раннеспелых культур

В Кировской области вырос надой молока

23.09.2016


В Кировской области вырос надой молока

Популярные новости

В Кирове разоблачили группу аферистов, занимавшуюся "автоподставами".

24.11.2017


В Кирове разоблачили группу аферистов, занимавшуюся "автоподставами".

Флеш-моб против курения в парке имени Кирова

17.11.2017


Флеш-моб против курения в парке имени Кирова

Скончался известный ветеринарный врач Валерий Соболев.

27.11.2017


Скончался известный ветеринарный врач Валерий Соболев.

В Кирове сегодня эвакуировали сотрудников администрации города.

24.11.2017


В Кирове сегодня эвакуировали сотрудников администрации города.

На заместителя главы администрации Оричевского района завели второе уголовное дело.

20.11.2017


На заместителя главы администрации Оричевского района завели второе уголовное дело.

В Мурашах насмерть разбился водитель автокрана.

16.11.2017


В Мурашах насмерть разбился водитель автокрана.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх