Кировские аграрии получили дополнительную федеральную поддержку

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Заместитель Председателя Правительства области, министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков сообщил о предварительных итогах реализации государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса на 2013 - 2020 годы» за 2017 год.Одним из важных событий стало то, что в последние дни декабря государство дополнительно предоставило кировским аграриям финансовую поддержку из федерального бюджета и резервного фонда Правительства РФ в сумме 111 млн рублей.Таким образом, кировским крестьянам был компенсирован ущерб, причинённый в результате чрезвычайных ситуаций природного характера.Напомним, в связи с аномальными погодными условиями в Кировской области был введён режим чрезвычайной ситуации из-за гибели сельскохозяйственных культур. После анализа материалов Министерство сельского хозяйства РФ подтвердило гибель посевов в 108 хозяйствах Кировской области на площади 34,7 тыс. га. Распоряжением Правительства РФ на компенсацию ущерба региону выделено 49,6 млн рублей.Кроме того, крестьянам была возмещена часть процентной ставки по инвестиционным кредитам на сумму 22 млн рублей. Ещё 39 млн рублей они получили на возмещение части прямых понесённых затрат при строительстве животноводческих помещений.- Средства были оперативно перечислены на счета сельхозтоваропроизводителей области и помогут им подготовиться к весенним полевым работам, - подчеркнул Алексей Котлячков.Он отметил, что, несмотря на сложные погодные условия, удалось получить урожай зерна на уровне 2016 года (526 тыс. тонн) и даже более высокую урожайность зерновых культур. В расчёте на условную голову скота заготовлено грубых и сочных кормов по 33,9 центнера кормовых единиц (в прошлом году - 29,1 центнера).- Благодаря проводимой бюджетной политике и техническому перевооружению, создана хорошая основа для зимовки скота, - отметил Алексей Котлячков.Напомним, основная специализация сельхозтоваропроизводителей области - молочное скотоводство. В 2017 году на повышение продуктивности в молочном скотоводстве направлено 465,8 млн рублей, в том числе из федерального бюджета - 415,8 млн рублей, из областного бюджета - 50 млн рублей.Кроме того, впервые были предоставлены субсидии на возмещение части прямых понесённых затрат на строительство молочных комплексов в сумме 267,4 млн рублей (из федерального бюджета - 253,9 млн рублей, из областного бюджета - 13,5 млн рублей). Субсидии предоставлены пяти хозяйствам, прошедшим конкурсный отбор в Минсельхозе России: ООО «Агрофирма «Коршик», ООО «Агрофирма «Пригородная», ООО «Агрофирма «Бобино-М», ООО «Елгань», ООО Агрофирма «Мухино».- Оказываемая господдержка способствует увеличению производства молока. Только за последние пять лет сельхозорганизации области увеличили производство молока и продуктивность дойного стада на 25%, - сообщил зампред.По предварительной оценке областного минсельхоза, в 2017 году в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах произведено 595 тыс. тонн молока, что на 6,3% превышает целевой показатель предоставления господдержки.- Благодаря целенаправленной селекционно-племенной работе, совершенствованию технологий содержания и кормления животных, Кировская область с 2010 года удерживает лидирующие позиции по надою молока от коровы в Приволжском федеральном округе, а среди регионов России за последние пять лет поднялась с 14-го на 5-е место. В 2017 году по продуктивности дойного стада область получит результат свыше семи тысяч килограммов, - подчеркнул Алексей Котлячков.В целом показатели работы отрасли животноводства в 2017 году тоже оцениваются как позитивные. По итогам 11 месяцев произведено больше, чем в прошлом году, молока - на 5,2%, мяса - на 0,8%, яиц - на 5,9%. В сельскохозяйственных организациях увеличилось на 1,9 тыс. голов поголовье коров, на 2,1 тыс. голов - поголовье свиней.Всего на реализацию программы «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013-2020 годы объём государственной поддержки на 2017 год составил 2,4 млрд рублей, в том числе за счёт федерального бюджета - 1,8 млрд рублей, за счёт областного бюджета - 644 млн рублей.- То есть на 1 рубль областных средств было привлечено 2,8 рубля федеральных средств (в 2016 году - 1,8 рубля). Это очень существенная цифра, - подчеркнул Алексей Котлячков.Он обратил особое внимание на поддержку малых форм хозяйствования на селе. В 2017 году девять проектов начинающих фермеров получили гранты на сумму 21 млн рублей, ещё пять проектов по развитию семейных животноводческих ферм получили 48 млн рублей. В результате создано 18 постоянных рабочих мест, прирост объёма реализации продукции в фермерских хозяйствах, получивших государственную поддержку, составил 10%.