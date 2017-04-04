Пресс-конференция Алексея Котлячкова

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Как государство борется с демпингом цен на сырое молоко, и какое финансирование ждет наших аграриев в 2018 году? На вопросы журналистов ответил Алексей Котлячков, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области.В Кировской области, как и во всей России, после Нового года произошёл резкий спад закупочных цен на сырое молоко. При этом зимой, как правило, цена на этот продукт не падает, а наоборот, растёт. Аграрии стали терпеть убытки. Причина ситуации - переизбыток дешёвого сухого молока, которое завезли из-за границы.Сельхозпроизводители в Кировской области попросили помощи у губернатора в нормализации цен на молоко.С 26 февраля в России введён временный запрет на ввоз молочного сырья из Белоруссии. Под него подпали наливные, сухие, сгущенные молоко и сливки, молочная сыворотка, концентрат сывороточного и молочного белка. Что касается финансирования сельского хозяйства Кировской области в 2018 году, то из федерального бюджета средства выделяются в достаточном количестве - как на повышение продуктивности в молочном животноводстве, так и на погектарное финансирование, и на покупку новой сельхозтехники.По последним данным регионального Минсельхоза, Кировская область занимает 1 место в ПФО по средним удоям на одну корову, и второе место по России, где наши аграрии уступают только Ленинградской области.