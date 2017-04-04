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Новости / Село

Пресс-конференция Алексея Котлячкова

Вчера, 20:45 | Просмотров: 96 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Как государство борется с демпингом цен на сырое молоко, и какое финансирование ждет наших аграриев в 2018 году? На вопросы журналистов ответил Алексей Котлячков, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области.

В Кировской области, как и во всей России, после Нового года произошёл резкий спад закупочных цен на сырое молоко. При этом зимой, как правило, цена на этот продукт не падает, а наоборот, растёт. Аграрии стали терпеть убытки. Причина ситуации - переизбыток дешёвого сухого молока, которое завезли из-за границы.

Пресс-конференция Алексея КотлячковаАЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Могу однозначно сказать, что видна тенденция - с Беларуси завезено молоко. Столько там не производят. Через кого и как - разбираются компетентные органы».
 
Сельхозпроизводители в Кировской области попросили помощи у губернатора в нормализации цен на молоко.

АЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вы знаете, что Игорь Владимирович был на форуме в Сочи, где Медведеву губернаторы передали петицию. О ценах на молоко. И Председатель Правительства пообещал выделить дополнительные денежные средства. Этим вопросом занимается государство».
 
С 26 февраля в России введён временный запрет на ввоз молочного сырья из Белоруссии. Под него подпали наливные, сухие, сгущенные молоко и сливки, молочная сыворотка, концентрат сывороточного и молочного белка. Что касается финансирования сельского хозяйства Кировской области в 2018 году, то из федерального бюджета средства выделяются в достаточном количестве - как на повышение продуктивности в молочном животноводстве, так и на погектарное финансирование, и на покупку новой сельхозтехники.

АЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сейчас еще на молочное животноводство выделяется 444 миллиона рублей, это приличная сумма, мы их отдаем до 1 марта. Мы уже подготовили всю нормативно-правовую базу».
 
По последним данным регионального Минсельхоза, Кировская область занимает 1 место в ПФО по средним удоям на одну корову, и второе место по России, где наши аграрии уступают только Ленинградской области.


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