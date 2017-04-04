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В Кирове начал работу расширенный форум для сельхозпроизводителей "АгроВятка"

Сегодня, 10:05 | Просмотров: 139 | Автор: Роман Фоминых | Версия для печати
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В Кирове начал работу расширенный форум для сельхозпроизводителей. Мероприятие уже давно стало межрегиональным и каждый раз собирает все больше участников.
 
 
"АгроВятка" уже давно перешагнула формат самой обычной выставки. Здесь не только представлены современные сельхозтехника и оборудование. На выставке общаются, обсуждают и решают накопившиеся проблемы. За 10 лет существования мероприятие превратилось в авторитетный форум, который объединяет всех участников агропромышленного комплекса. Для руководства области выставка сегодня является важной частью региональной аграрной политики по поддержке сельхозтоваропроизводителей.

В Кирове начал работу расширенный форум для сельхозпроизводителей "АгроВятка"АЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ:
«Формат выставки расширен за счет проведения здесь штаба по проведению весенних полевых работ. То есть мы так совершенствуемся. Используем эту площадку с максимальной пользой».

Алексей Котлячков также отметил, что выставка направлена на популяризацию более производительной техники и стимулирование технического переоснащения сельхозпредприятий. Ведь сегодня без этого невозможно представить рост производства. Кроме того от техники зависит в том числе - насколько будет успешным сезон. В прошлом году вовремя проведенное техническое переоснащение спасло предприятия от провального урожая. Работать приходилось в тяжелых условиях, но как говорят сами аграрии - вывезла именно новая техника. В регионе сегодня действует ряд государственных программ поддержки агропромышленного комплекса.

АЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ:
«Мы с министерством России вели очень кропотливую работу по каждому предприятию, по каждому заемщику, чтобы никто не был обижен».

В свою очередь Александр Чурин и Максим Кочетков, которые также принимали участие в открытии выставки - пожелали всем аграриям взаимовыгодных контрактов и хорошего сезона. Они также отметили, что помимо государственной финансовой поддержки - сегодня для аграриев не менее важны и знания. И в этом плане форум, который проходит при поддержке правительства кировской области - является той площадкой, где можно получить ответы на вопросы. Так в рамках губернской «АгроВятки» прошло несколько семинаров. Участники узнали о современных агротехнологиях, об эффективном кормопроизводстве и другую полезную информацию. Форум продлится до 7-го апреля.


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