В Кирове начал работу расширенный форум для сельхозпроизводителей "АгроВятка"
АЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ:
«Формат выставки расширен за счет проведения здесь штаба по проведению весенних полевых работ. То есть мы так совершенствуемся. Используем эту площадку с максимальной пользой».
Алексей Котлячков также отметил, что выставка направлена на популяризацию более производительной техники и стимулирование технического переоснащения сельхозпредприятий. Ведь сегодня без этого невозможно представить рост производства. Кроме того от техники зависит в том числе - насколько будет успешным сезон. В прошлом году вовремя проведенное техническое переоснащение спасло предприятия от провального урожая. Работать приходилось в тяжелых условиях, но как говорят сами аграрии - вывезла именно новая техника. В регионе сегодня действует ряд государственных программ поддержки агропромышленного комплекса.
АЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ:
«Мы с министерством России вели очень кропотливую работу по каждому предприятию, по каждому заемщику, чтобы никто не был обижен».
В свою очередь Александр Чурин и Максим Кочетков, которые также принимали участие в открытии выставки - пожелали всем аграриям взаимовыгодных контрактов и хорошего сезона. Они также отметили, что помимо государственной финансовой поддержки - сегодня для аграриев не менее важны и знания. И в этом плане форум, который проходит при поддержке правительства кировской области - является той площадкой, где можно получить ответы на вопросы. Так в рамках губернской «АгроВятки» прошло несколько семинаров. Участники узнали о современных агротехнологиях, об эффективном кормопроизводстве и другую полезную информацию. Форум продлится до 7-го апреля.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
05.04.2018