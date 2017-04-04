В Кирове начал работу расширенный форум для сельхозпроизводителей "АгроВятка"

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В Кирове начал работу расширенный форум для сельхозпроизводителей. Мероприятие уже давно стало межрегиональным и каждый раз собирает все больше участников."АгроВятка" уже давно перешагнула формат самой обычной выставки. Здесь не только представлены современные сельхозтехника и оборудование. На выставке общаются, обсуждают и решают накопившиеся проблемы. За 10 лет существования мероприятие превратилось в авторитетный форум, который объединяет всех участников агропромышленного комплекса. Для руководства области выставка сегодня является важной частью региональной аграрной политики по поддержке сельхозтоваропроизводителей.Алексей Котлячков также отметил, что выставка направлена на популяризацию более производительной техники и стимулирование технического переоснащения сельхозпредприятий. Ведь сегодня без этого невозможно представить рост производства. Кроме того от техники зависит в том числе - насколько будет успешным сезон. В прошлом году вовремя проведенное техническое переоснащение спасло предприятия от провального урожая. Работать приходилось в тяжелых условиях, но как говорят сами аграрии - вывезла именно новая техника. В регионе сегодня действует ряд государственных программ поддержки агропромышленного комплекса.В свою очередь Александр Чурин и Максим Кочетков, которые также принимали участие в открытии выставки - пожелали всем аграриям взаимовыгодных контрактов и хорошего сезона. Они также отметили, что помимо государственной финансовой поддержки - сегодня для аграриев не менее важны и знания. И в этом плане форум, который проходит при поддержке правительства кировской области - является той площадкой, где можно получить ответы на вопросы. Так в рамках губернской «АгроВятки» прошло несколько семинаров. Участники узнали о современных агротехнологиях, об эффективном кормопроизводстве и другую полезную информацию. Форум продлится до 7-го апреля.