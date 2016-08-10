Выездное заседание общественной комиссии в Малый Конып
В Малом Коныпе общественников и чиновников ждала насыщенная программа, в которую вошли посещения ряда социальных объектов и заседание за круглым столом. В первую очередь представителей общественной палаты интересовало состояние образовательных и медицинских учреждений. Фельдшерско-акушерский пункт нареканий не вызвал. Здесь проведен ремонт, есть все необходимые медикаменты.
ЛЮДМИЛА КОБЛОВА, ФЕЛЬДШЕР, ЗАВЕДУЮЩАЯ ФАП:
«Население у нас 940 человек у меня по прописке. Из них 90 детей. Школа, садик — это все обслуживаю в принципе я одна. Оборудования прилично завезено. В принципе все, что необходимо для оказания первичной помощи на ФАП у нас есть».
Руководство детского сада могло похвастаться и количеством воспитанников и неплохим состоянием самого здания постройки 1985 года, но финансовые проблемы все-таки есть.
НАТАЛЬЯ ЧЕРАНЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ РОДНИЧОК Д. МАЛЫЙ КОНЫП:
«Как раз мы с вами в музыкальном зале находимся, здесь окна старые, в зале холодно ну и не так уж светло. Также остро мы нуждаемся в замене светильников. В частности тоже в зале и в некоторых других помещениях. Входные двери... Тоже были у нас предписания надзорных органов по входным дверям».
Программа развития сельских территорий подразумевает в первую очередь стабильную работу предприятий в деревнях и селах. Общественникам показали ферму, обеспечивающую работой местное население и активно участвующую в общественно-социальной жизни деревни.
НИКОЛАЙ ПЛЕТЕНЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СХК КОНЫП:
«Примерно 1600-1700 поголовье крупного рогатого скота. Дойных 720. За прошлый год надоили 8тысяч килограмм».
За круглым столом обсуждали реализацию федеральной программы по развитию сельских территорий. По словам общественников, за годы ее реализации стало очевидно, что развитие - это комплексные меры, контролировать которые одному министерству невозможно
ФААТ ХАЙРУЛЛИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ И РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ:
«Есть ли смысл делать федеральный закон по развитию сельских территорий и вывода его из-под министерства сельского хозяйства. Это имеется в виду под минэкономразвития. Потому, что говорить о развитии сельских территорий в рамках одного министерства это не целесообразно. Сегодня вы все прошли и увидели что и дом культуры и здравоохранение и образование и спорт и культура и дороги».
Это предложение касается решения проблемы на федеральном уровне. Сама же подпрограмма - устойчивое развитие сельских территорий на данный момент предполагает наличие в населенном пункте в первую очередь сельхоз предприятия, обеспечивающего рабочими местами, в том числе и молодых приезжих специалистов.
НАТАЛЬЯ ФОМЕНКОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ И МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Все эти направления реализуются именно в тех населенных пунктах, где есть как раз инвестпроекты, которые реализуются в сфере агропромышленного комплекса. Это является одним из основных условий предоставления денежных средств в сельское поселение. То есть, если нет, соответственно, сельского хозяйства, то и в рамках нашей программы участвовать это поселение не может».
Помимо общественников, представителей правительства и Законодательного собрания Кировской области, в заседании приняли участие местные предприниматели, руководители социальных учреждений, администрация коныпского района.
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