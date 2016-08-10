Выездное заседание общественной комиссии в Малый Конып

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Подпрограмму развития сельских территорий необходимо вывести из-под ведения министерства сельского хозяйства. С таким мнением выступил председатель комиссии общественной палаты по аграрным вопросам Фаат Хайруллин на выездном заседании в Малом Коныпе.В Малом Коныпе общественников и чиновников ждала насыщенная программа, в которую вошли посещения ряда социальных объектов и заседание за круглым столом. В первую очередь представителей общественной палаты интересовало состояние образовательных и медицинских учреждений. Фельдшерско-акушерский пункт нареканий не вызвал. Здесь проведен ремонт, есть все необходимые медикаменты.Руководство детского сада могло похвастаться и количеством воспитанников и неплохим состоянием самого здания постройки 1985 года, но финансовые проблемы все-таки есть.Программа развития сельских территорий подразумевает в первую очередь стабильную работу предприятий в деревнях и селах. Общественникам показали ферму, обеспечивающую работой местное население и активно участвующую в общественно-социальной жизни деревни.За круглым столом обсуждали реализацию федеральной программы по развитию сельских территорий. По словам общественников, за годы ее реализации стало очевидно, что развитие - это комплексные меры, контролировать которые одному министерству невозможноЭто предложение касается решения проблемы на федеральном уровне. Сама же подпрограмма - устойчивое развитие сельских территорий на данный момент предполагает наличие в населенном пункте в первую очередь сельхоз предприятия, обеспечивающего рабочими местами, в том числе и молодых приезжих специалистов.Помимо общественников, представителей правительства и Законодательного собрания Кировской области, в заседании приняли участие местные предприниматели, руководители социальных учреждений, администрация коныпского района.