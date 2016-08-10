ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

27 апреля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 62.7260
EURO: 75.7605
Погода в городе Кирове:
вечером:  +2...+4°C
ночью:  0...+2°C
Добавить в избранное
Новости / Село

Выездное заседание общественной комиссии в Малый Конып

Сегодня, 12:15 | Просмотров: 97 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
Поделиться новостью:
Подпрограмму развития сельских территорий необходимо вывести из-под ведения министерства сельского хозяйства. С таким мнением выступил председатель комиссии общественной палаты по аграрным вопросам Фаат Хайруллин на выездном заседании в Малом Коныпе.

В Малом Коныпе общественников и чиновников ждала насыщенная программа, в которую вошли посещения ряда социальных объектов и заседание за круглым столом. В первую очередь представителей общественной палаты интересовало состояние образовательных и медицинских учреждений. Фельдшерско-акушерский пункт нареканий не вызвал. Здесь проведен ремонт, есть все необходимые медикаменты.

Выездное заседание общественной комиссии в Малый КоныпЛЮДМИЛА КОБЛОВА, ФЕЛЬДШЕР, ЗАВЕДУЮЩАЯ ФАП:
«Население у нас 940 человек у меня по прописке. Из них 90 детей. Школа, садик — это все обслуживаю в принципе я одна. Оборудования прилично завезено. В принципе все, что необходимо для оказания первичной помощи на ФАП у нас есть».
 
Руководство детского сада могло похвастаться и количеством воспитанников и неплохим состоянием самого здания постройки 1985 года, но финансовые проблемы все-таки есть.

Выездное заседание общественной комиссии в Малый КоныпНАТАЛЬЯ ЧЕРАНЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ РОДНИЧОК Д. МАЛЫЙ КОНЫП:
«Как раз мы с вами в музыкальном зале находимся, здесь окна старые, в зале холодно ну и не так уж светло. Также остро мы нуждаемся в замене светильников. В частности тоже в зале и в некоторых других помещениях. Входные двери... Тоже были у нас предписания надзорных органов по входным дверям».

Программа развития сельских территорий подразумевает в первую очередь стабильную работу предприятий в деревнях и селах. Общественникам показали ферму, обеспечивающую работой местное население и активно участвующую в общественно-социальной жизни деревни.

Выездное заседание общественной комиссии в Малый КоныпНИКОЛАЙ ПЛЕТЕНЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СХК КОНЫП:
«Примерно 1600-1700 поголовье крупного рогатого скота. Дойных 720. За прошлый год надоили 8тысяч килограмм».
 
За круглым столом обсуждали реализацию федеральной программы по развитию сельских территорий. По словам общественников, за годы ее реализации стало очевидно, что развитие - это комплексные меры, контролировать которые одному министерству невозможно

Выездное заседание общественной комиссии в Малый КоныпФААТ ХАЙРУЛЛИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ И РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ:
«Есть ли смысл делать федеральный закон по развитию сельских территорий и вывода его из-под министерства сельского хозяйства. Это имеется в виду под минэкономразвития. Потому, что говорить о развитии сельских территорий в рамках одного министерства это не целесообразно. Сегодня вы все прошли и увидели что и дом культуры и здравоохранение и образование и спорт и культура и дороги».

Это предложение касается решения проблемы на федеральном уровне. Сама же подпрограмма - устойчивое развитие сельских территорий на данный момент предполагает наличие в населенном пункте в первую очередь сельхоз предприятия, обеспечивающего рабочими местами, в том числе и молодых приезжих специалистов.

Выездное заседание общественной комиссии в Малый КоныпНАТАЛЬЯ ФОМЕНКОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ И МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Все эти направления реализуются именно в тех населенных пунктах, где есть как раз инвестпроекты, которые реализуются в сфере агропромышленного комплекса. Это является одним из основных условий предоставления денежных средств в сельское поселение. То есть, если нет, соответственно, сельского хозяйства, то и в рамках нашей программы участвовать это поселение не может».

Помимо общественников, представителей правительства и Законодательного собрания Кировской области, в заседании приняли участие местные предприниматели, руководители социальных учреждений, администрация коныпского района.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Завтра в Кировской области ожидается шквалистый ветер

15:53 27.04.2018


Завтра в Кировской области ожидается шквалистый ветер

После ЧП в детском саду в Кирове проверят территории всех образовательных учреждений.

15:30 27.04.2018


После ЧП в детском саду в Кирове проверят территории всех образовательных учреждений.

В Кирове пожарной части присвоены имена героев

15:01 27.04.2018


В Кирове пожарной части присвоены имена героев

Михаил Бабич: интерес к кадетскому образованию повышается.

14:53 27.04.2018


Михаил Бабич: интерес к кадетскому образованию повышается.

Проблему обманутых дольщиков в Кировской области решат в ближайшее время.

14:35 27.04.2018


Проблему обманутых дольщиков в Кировской области решат в ближайшее время.

Некачественный ремонт кировских дорог подрядчики исправят за свой счет.

14:28 27.04.2018


Некачественный ремонт кировских дорог подрядчики исправят за свой счет.

Губернатор Кировской области вошёл в состав комиссии РФ по региональному развитию.

14:18 27.04.2018


Губернатор Кировской области вошёл в состав комиссии РФ по региональному развитию.

Все новости

Вести. Кировская область

Контроль за исполнением несовершеннолетними осужденными обязанности пройти лечение от наркомании

16:04 27.04.2018


Контроль за исполнением несовершеннолетними осужденными обязанности пройти лечение от наркомании

В Кирове стартовала акция "Узнай о своих долгах"

15:43 27.04.2018


В Кирове стартовала акция "Узнай о своих долгах"

Некоторых жителей Каринторфа ждет переезд

15:38 27.04.2018


Некоторых жителей Каринторфа ждет переезд

В преддверии Дня Победы кировчанам предложили окунуться в атмосферу военных лет

12:17 27.04.2018


В преддверии Дня Победы кировчанам предложили окунуться в атмосферу военных лет

Выездное заседание общественной комиссии в Малый Конып

12:15 27.04.2018


Выездное заседание общественной комиссии в Малый Конып

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Делегация Кировской области находится в Мордовии

10.08.2016


Делегация Кировской области находится в Мордовии

В Суне Зуевского района обсуждали проблемы развития сельских территорий

29.02.2016


В Суне Зуевского района обсуждали проблемы развития сельских территорий

Субсидии на развитие сельских территорий

24.04.2015


Субсидии на развитие сельских территорий

В Кирове прошел Вятский юридический форум на тему развития сельских территорий

11.06.2014


В Кирове прошел Вятский юридический форум на тему развития сельских территорий

В Кировской области выделят 285 млн рублей на строительство сельских автодорог.

29.07.2017


В Кировской области выделят 285 млн рублей на строительство сельских автодорог.

Новые дома для селян в Малмыжском районе

24.11.2015


Новые дома для селян в Малмыжском районе

Популярные новости

Два сотрудника уголовного розыска МО МВД России «Юрьянский» стали фигурантами уголовного дела.

25.04.2018


Два сотрудника уголовного розыска МО МВД России «Юрьянский» стали фигурантами уголовного дела.

В Кировской области приостановят работу 13 ТРЦ, небезопасных для людей.

24.04.2018


В Кировской области приостановят работу 13 ТРЦ, небезопасных для людей.

В Кирове начали служебное расследование обстоятельств инцидента в детском саду № 201.

27.04.2018


В Кирове начали служебное расследование обстоятельств инцидента в детском саду № 201.

Кадровые перестановки в администрации г. Кирова.

18.04.2018


Кадровые перестановки в администрации г. Кирова.

Кировчан научат правильно распоряжаться финансами

16.04.2018


Кировчан научат правильно распоряжаться финансами

Прямая линия с губернатором Кировской области Игорем Васильевым - 26 апреля 2018г.

20.04.2018


Прямая линия с губернатором Кировской области Игорем Васильевым - 26 апреля 2018г.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх