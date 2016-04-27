В Кировской области начались весенние полевые работы.

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Хозяйства региона приступили к весенним полевым работам. На сегодня они ведутся в двадцати трёх районах.

Из-за погодных условий выезд в поле во многих хозяйствах пришлось отложить на более поздние сроки.

В настоящее время проводятся боронование зяби и подкормка озимых. В десяти районах начался сев яровых.

Планируется, что в этом году ими будет засеяно более трёхсот тридцати тысяч гектаров пашни.

Семенами хозяйства обеспечены в полном объёме, минеральные удобрения закуплены на девяносто процентов от потребности.