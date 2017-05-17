Конкурс школьников по с/х профессиям

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«Сейчас самая главная задача - высокое качество оператора, который сидит в кабине. У нас есть многие уборочные машины, посевные комплексы и, по словам руководителей сельхозпредприятий, они утверждают, что в кабине сидит уже выпускник инженерного факультета с дипломом высшего образования».

«Не знание вопросов это сложно. Тема большая, надо много всего знать».

Школьники со всей области приехали сегодня на конкурс по сельскохозяйственным профессиям. Победителей определяли в номинациях "механизаторы", "растениеводы", "овощеводы" и "цветоводы с элементами ландшафтного дизайна". Какие испытания ждали участников?Конкурс проводится с 1992 года и за это время он не потерял своей актуальности. Схема отбора участников делится на три этапа. Первый этап - школьный, затем, победители отправляются на районный и заключительный этап - областной. Здесь конкурсантам предстоит показать все свои знания, поскольку лучшим предстоит защищать честь региона на всероссийских этапах. Отметим, что в конкурсе принимают участие школьники в возрасте от 14 до 18 лет.Юные механизаторы выполнили практические задания на тракторе, ответили на вопросы по устройству сельхозмашин и правилам безопасности труда. Как отмечают организаторы, уходит в прошлое такое понятие как тракторист. Сегодня таких людей называют операторами, поскольку осваивать и работать приходится на современной технике с программным управлением. А отсюда растет и уровень знаний нынешнего поколения.Юные растениеводы, овощеводы и цветоводы показали свои знания особенностей сельскохозяйственных культур, их ботанических свойств, технологии выращивания, хранения и переработки. Также им предстояло распознать растения по морфологическим признакам, составить технологию посева, посадки и ухода. Бармина Маргарита приехала на конкурс из Куменского района. Как призналась девушка быть первооткрывателем номинации цветоводы с элементами ландшафтного дизайна немного волнительно.Основная цель конкурса это совершенствование трудовой и профессиональной подготовки учащихся, повышение престижа сельскохозяйственных профессий. Победители и призеры будут представлять наш регион на Всероссийском этапе.