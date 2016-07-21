СПК "Колхоз Красное знамя" отметил свое 50-летие. На юбилей приехали губернатор Кировской области Игорь Васильев, председатель и депутаты Областного Законодательного Собрания, многочисленные гости из Кировской области и из-за её пределов.С июня 2000 года сельскохозяйственный производственный кооператив « колхоз Красное Знамя» Куменского района возглавляет председатель Владимир Леонидович Шулаев. За минувшие годы СПК присоединил несколько слабых и полностью обанкротившихся хозяйств. Сейчас колхоз состоит из семи отделений: в деревнях Ардашиха и Желны, селах Быково, Вожгалы, Бельтюги, Ошлань, Хороши.Ведущие отрасли СПК - молочное животноводство, растениеводство. Предприятие - безусловный лидер по надоям в регионе, от одной коровы в год здесь получают около 10 000 кг молока. И это серьезный вклад в продовольственную независимость Кировской области, в развитие её экономического потенциала.На празднике наградили передовиков производства. В зале местного ДК яблоку негде было упасть, многие пришли семьями, в колхозе есть и трудовые династии.Среди депутатов Законодательного собрания Кировской области немало руководителей крупных сельхозпредприятий региона. Многие приехали в Парфёновщину на юбилей "Красного знамени". Без продуктивного взаимодействия между Заксобранием и аграрно-промышленным комплексом невозможно было бы принимать законопроекты, направленные на поддержку села.Праздник удался на славу, и даже необычная для начала лета погода не смогла испортить его. В зале Дома Культуры, где люди укрывались от холода и проливного дождя было по-настоящему солнечно и тепло: от улыбок, добрых слов и трогательных выступлений детей.