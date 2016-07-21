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Новости / Село

СПК "Колхоз Красное знамя" отметил свое 50-летие

Вчера, 20:46 | Просмотров: 138 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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СПК "Колхоз Красное знамя" отметил свое 50-летие. На юбилей приехали губернатор Кировской области Игорь Васильев, председатель и депутаты Областного Законодательного Собрания, многочисленные гости из Кировской области и из-за её пределов.

С июня 2000 года сельскохозяйственный производственный кооператив « колхоз Красное Знамя» Куменского района возглавляет председатель Владимир Леонидович Шулаев. За минувшие годы СПК присоединил несколько слабых и полностью обанкротившихся хозяйств. Сейчас колхоз состоит из семи отделений: в деревнях Ардашиха и Желны, селах Быково, Вожгалы, Бельтюги, Ошлань, Хороши.

СПК "Колхоз Красное знамя" отметил свое 50-летиеВЛАДИМИР ШУЛАЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СПК "КРАСНОЕ ЗНАМЯ", ДЕПУТАТ ОЗС:
«Самая главная цель для меня - чтобы люди обратно возвращались из города и здесь жили. И у нас в последнее время это немножко получается, потому что люди стали возвращаться, и я надеюсь, дальше будем также развиваться».
 
Ведущие отрасли СПК - молочное животноводство, растениеводство. Предприятие - безусловный лидер по надоям в регионе, от одной коровы в год здесь получают около 10 000 кг молока. И это серьезный вклад в продовольственную независимость Кировской области, в развитие её экономического потенциала.

СПК "Колхоз Красное знамя" отметил свое 50-летиеИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вы лидеры: в производстве, в социальной сфере. Остается только пожелать - так держать! Не останавливаться на семи присоединившихся хозяйствах. И показать другим, как можно вместе жить и работать».
 
На празднике наградили передовиков производства. В зале местного ДК яблоку негде было упасть, многие пришли семьями, в колхозе есть и трудовые династии.

ВЛАДИМИР ШУЛАЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СПК "КРАСНОЕ ЗНАМЯ", ДЕПУТАТ ОЗС:
«У нас, когда заезжаешь в Парфеновщину, видно, что здесь немного другой образ жизни, люди другие. Много-много лет назад, 18 лет назад, тут было немножко не так. Сейчас дома красивые, люди ходят, детей очень много. Я всегда хвастаюсь, говорю, что у нас население 350 человек и почти 100 детей. Это очень хорошо и здорово!».
 
Среди депутатов Законодательного собрания Кировской области немало руководителей крупных сельхозпредприятий региона. Многие приехали в Парфёновщину на юбилей "Красного знамени". Без продуктивного взаимодействия между Заксобранием и аграрно-промышленным комплексом невозможно было бы принимать законопроекты, направленные на поддержку села.

СПК "Колхоз Красное знамя" отметил свое 50-летиеВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вот эта взаимосвязь и дала те успехи, которые мы тут видим, потому что без кропотливой работы сложно что-то решить. Мы и в дальнейшем будем учитывать опыт наших депутатов, руководителей сельхозпредприятий, помогать селу».
 
Праздник удался на славу, и даже необычная для начала лета погода не смогла испортить его. В зале Дома Культуры, где люди укрывались от холода и проливного дождя было по-настоящему солнечно и тепло: от улыбок, добрых слов и трогательных выступлений детей.


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