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Новости / Село

В Яранске продолжается обсуждение будущего старого элеватора

Сегодня, 15:48 | Просмотров: 70 | Автор: Ольга Чанцева | Версия для печати
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В Яранске продолжается обсуждение будущего старого элеватора. Напомним, на прошлой неделе собственник комплекса намеревался провести взрывные работы, чтобы снести ветхие здания. Но после вмешательства общественности и местных властей процесс был остановлен.

Это видео было сделано в Яранске блоггером из Ижевска около года назад. Заброшенная территория некогда одного из крупнейших в России элеваторов не огорожена, никем не охраняется и привлекает внимание тех, чье любопытство сильнее чувства самосохранения.

Еще раньше, до того как на заброшенном объекте появились сталкеры из других городов, здесь стали замечать местных подростков. В 2014 году на стол главы Яранского района легло сразу несколько заявлений от обеспокоенных родителей и просто неравнодушных горожан - с просьбой принять меры.

Огромное госпредприятие стало банкротом более 10 лет назад и было распродано по частям. Чуть позже все оборудование, которое предназначалось для сушки, хранения зерна, производства муки и комбикорма, а также весь металл - были вывезены.
 
В планах значился демонтаж 2 корпусов - методом подрыва несущих конструкций.

Снос был запланирован на 31 мая. Слухи о грядущем взрыве взволновали весь город, особенно жильцов ближайших от элеватора домов. За день до взрыва администрация Яранского района экстренно организовала собрание с участием жителей, собственника корпусов и представителя компании, которая будет выполнять подрыв.

В Яранске продолжается обсуждение будущего старого элеватораДЕНИС ИКОННИКОВ, ГЛАВА ЯРАНСКОГО РАЙОНА:
«Допустим, что нет особых угроз по взрыву, именно стоек, на которых стоят эти здания, но лично меня и жителей беспокоит, когда будут разрушаться эти здания, как будет распространяться это обрушение».

Администрация Яранского района направила обращение в прокуратуру, МЧС и полицию, чтобы проверить законность действий собственника.

В Яранске дано поручение управляющим компаниям до 8 июля обследовать все дома вблизи элеватора.


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