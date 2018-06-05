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В Яранске продолжается обсуждение будущего старого элеватора. Напомним, на прошлой неделе собственник комплекса намеревался провести взрывные работы, чтобы снести ветхие здания. Но после вмешательства общественности и местных властей процесс был остановлен.



Это видео было сделано в Яранске блоггером из Ижевска около года назад. Заброшенная территория некогда одного из крупнейших в России элеваторов не огорожена, никем не охраняется и привлекает внимание тех, чье любопытство сильнее чувства самосохранения.



Еще раньше, до того как на заброшенном объекте появились сталкеры из других городов, здесь стали замечать местных подростков. В 2014 году на стол главы Яранского района легло сразу несколько заявлений от обеспокоенных родителей и просто неравнодушных горожан - с просьбой принять меры.



Огромное госпредприятие стало банкротом более 10 лет назад и было распродано по частям. Чуть позже все оборудование, которое предназначалось для сушки, хранения зерна, производства муки и комбикорма, а также весь металл - были вывезены.

