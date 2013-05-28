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Новости / Село

Итоги посевной кампании в Лебяжском районе

Вчера, 10:00 | Просмотров: 182 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Холодная и дождливая погода, которая установилась в Кировской области с конца мая до середины июня, отодвинула сроки начала полевых работ. В некоторых хозяйствах еще даже не взошли яровые. Какой нас ждет урожай, если погода и дальше будет преподносить сюрпризы?

По данным гидрометеорологов за первую декаду июня выпало в два раза больше осадков, чем должно быть за весь месяц. Температура тоже была существенно ниже климатической нормы, с заморозками на почве. Всё это затормозило рост растений, да и сев провели с задержкой в 10-15 дней, оптимальные сроки для посевной были упущены из-за погоды.

Итоги посевной кампании в Лебяжском районеВЛАДИМИР САИТОВ, ДИРЕКТОР ООО "ЛЕБЯЖСКОЕ":
«На данном поле находятся яровые-зерновые, по срокам они должны быть в фазе кущения, а на самом деле еще толком не взошли. Мы надеемся на то, что будет тепло, придёт лето, и мы справимся».

В правительстве Кировской области не исключили того, что в отдельных районах снова будет введен режим ЧС, если погода будет и дальше мешать росту растений.

Итоги посевной кампании в Лебяжском районеАЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы же берём данные от гидрометеоцентра. Сколько осадков, состояние почв. В случае чего мы будем тоже вводить. Это полномочия района. Они на своей территории вводят. В прошлом году у нас потери были почти на 100 миллионов рублей, 50% нам компенсировали».

Из-за непогоды смещается и проведение кормозаготовительных работ. В благоприятные годы в середине июня скашивают до 8% всей летней травы, а сейчас во многих районах к нему даже не приступили.

Однако у нас, кажется, наступило лето. Температура днем, начиная с 17 июня, впервые превысила 20 градусов, появилось солнце, перестал каждый день идти дождь. А значит, надежда на хороший урожай не до конца потеряна.


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