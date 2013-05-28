Итоги посевной кампании в Лебяжском районе

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Холодная и дождливая погода, которая установилась в Кировской области с конца мая до середины июня, отодвинула сроки начала полевых работ. В некоторых хозяйствах еще даже не взошли яровые. Какой нас ждет урожай, если погода и дальше будет преподносить сюрпризы?По данным гидрометеорологов за первую декаду июня выпало в два раза больше осадков, чем должно быть за весь месяц. Температура тоже была существенно ниже климатической нормы, с заморозками на почве. Всё это затормозило рост растений, да и сев провели с задержкой в 10-15 дней, оптимальные сроки для посевной были упущены из-за погоды.В правительстве Кировской области не исключили того, что в отдельных районах снова будет введен режим ЧС, если погода будет и дальше мешать росту растений.Из-за непогоды смещается и проведение кормозаготовительных работ. В благоприятные годы в середине июня скашивают до 8% всей летней травы, а сейчас во многих районах к нему даже не приступили.Однако у нас, кажется, наступило лето. Температура днем, начиная с 17 июня, впервые превысила 20 градусов, появилось солнце, перестал каждый день идти дождь. А значит, надежда на хороший урожай не до конца потеряна.