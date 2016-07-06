Сельские Игры в Куменах собрали 300 спортсменов из 20-ти районов

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«В составе команд есть и руководители, которые с удовольствием принимают участие в сегодняшних Играх. Это значит, что все у них идет хорошо. Люди умеют не только работать, но и отдыхать, ведут здоровый образ жизни. А руководители заботятся и об этой составляющей».

«Здесь как учеба. Как первый раз сдаешь на права. Также, ноги, руки трясутся».

«Есть выдающиеся ребята. Например, Иван Леухин в прошлом году стал чемпионом мира среди ветеранов».

«Надо создавать все условия. Чем человеку любит заниматься, кроме своей работы, пусть тем и занимается. Он потом лучше будет работать».

Десять лет разделило первые и вторые областные спортивные сельские игры. Но с 2011-го года они проводятся на регулярной основе. Нынешний многочисленный состав участников принимали Кумены.Хоть и не Олимпиада, но уже близко к этому. Открытия сельских игр в хозяйствах ждут и в тоже время планомерно подводят свои команды к пику спортивной формы. Нынче показать ее решились почти 300 спортсменов из двадцати районов области.Фигурное вождение трактора из всех испытаний наиболее зрелищное. За победу в этом конкурсе начисляется больше всего очков, а значит, есть шанс выйти в лидеры уже после первого вида состязаний. На полигоне все решают умения одного человека. Но с волнением справляются далеко не все.Команды-участницы обычно редко кардинально меняют составы. Ставку делают на проверенных людей. Некоторые из которых успешно совмещают работу с профессиональным спортом. Их мастерство особенно было видно на площадке по поднятию гирь.Армрестлинг, волейбол, легкая атлетика. Всего на Играх состязания проходит по 8-ми обязательным дисциплинам. Есть еще и три по выбору. Набрать большее количество очков в командном зачете позволяют и новые дисциплины, вводимые в программу соревнований. Участвуют в них даже целыми семьями. Со слов аграриев, без спорта они уже не могут представить свое свободное время. Увлечь их активным отдыхом и было изначальной целью организаторов Игр.Радость победы и горечь поражения. Но итог Игр бывает всегда один. После регионального финального этапа будет сформирована сборная Кировской области для участия в финале Всероссийских Сельских Игр, которые пройдут в начале августа в Курске.