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Новости / Село

Сельские Игры в Куменах собрали 300 спортсменов из 20-ти районов

Вчера, 10:01 | Просмотров: 169 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Десять лет разделило первые и вторые областные спортивные сельские игры. Но с 2011-го года они проводятся на регулярной основе. Нынешний многочисленный состав участников принимали Кумены.

Хоть и не Олимпиада, но уже близко к этому. Открытия сельских игр в хозяйствах ждут и в тоже время планомерно подводят свои команды к пику спортивной формы. Нынче показать ее решились почти 300 спортсменов из двадцати районов области.

Сельские Игры в Куменах собрали 300 спортсменов из 20-ти районовИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В составе команд есть и руководители, которые с удовольствием принимают участие в сегодняшних Играх. Это значит, что все у них идет хорошо. Люди умеют не только работать, но и отдыхать, ведут здоровый образ жизни. А руководители заботятся и об этой составляющей».
 
 
Фигурное вождение трактора из всех испытаний наиболее зрелищное. За победу в этом конкурсе начисляется больше всего очков, а значит, есть шанс выйти в лидеры уже после первого вида состязаний. На полигоне все решают умения одного человека. Но с волнением справляются далеко не все.

Сельские Игры в Куменах собрали 300 спортсменов из 20-ти районовДЕНИС МАРТЫНОВ, УЧАСТНИК СЕЛЬСКИХ ИГР (УНИНСКИЙ РАЙОН):
«Здесь как учеба. Как первый раз сдаешь на права. Также, ноги, руки трясутся».
 
 
Команды-участницы обычно редко кардинально меняют составы. Ставку делают на проверенных людей. Некоторые из которых успешно совмещают работу с профессиональным спортом. Их мастерство особенно было видно на площадке по поднятию гирь.

Сельские Игры в Куменах собрали 300 спортсменов из 20-ти районовЕВГЕНИЙ МАЛКОВ, СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ:
«Есть выдающиеся ребята. Например, Иван Леухин в прошлом году стал чемпионом мира среди ветеранов».
 
 
Армрестлинг, волейбол, легкая атлетика. Всего на Играх состязания проходит по 8-ми обязательным дисциплинам. Есть еще и три по выбору. Набрать большее количество очков в командном зачете позволяют и новые дисциплины, вводимые в программу соревнований. Участвуют в них даже целыми семьями. Со слов аграриев, без спорта они уже не могут представить свое свободное время. Увлечь их активным отдыхом и было изначальной целью организаторов Игр.

Сельские Игры в Куменах собрали 300 спортсменов из 20-ти районовАЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Надо создавать все условия. Чем человеку любит заниматься, кроме своей работы, пусть тем и занимается. Он потом лучше будет работать».
 
 
Радость победы и горечь поражения. Но итог Игр бывает всегда один. После регионального финального этапа будет сформирована сборная Кировской области для участия в финале Всероссийских Сельских Игр, которые пройдут в начале августа в Курске.


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