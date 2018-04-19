Россельхознадзор начал плановую проверку с/х земельных участков
Проверка племзавода в Куменском районе - плановая. Задача инспекторов проверить документацию хозяйства и осмотреть поля на наличие нарушений требований государственного земельного надзора. Поля не только должны быть использованы по назначению и засеяны определенными травами, но и соответствовать другим стандартам.
АННА ВОЛОДИНА, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ:
«Как правило, часто выявляемыми нарушениями является зарастание земель сельхозназначения сорной, либо древесно-кустарниковой растительностью. Также одним из часто выявляемых правонарушений является перекрытие плодородного слоя почвы. Как правило, это свалки ТБО или складирование древесины».
В случае выявления нарушений, составляется протокол об административном правонарушении и выдается предписание об их устранении в определенные сроки. Племзаводу это, судя по всему, не грозит. Инспектор нарушений не выявила, а успехи предприятия в посевной, свидетельствуют о целевом использовании земельных участков.
ИГОРЬ ДУДИН, ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ ПЛЕМЗАВОДА:
«Площадь пашни племзавода октябрьский составляет 11 тысяч 360 ГА. Вся площадь эта полностью используется. В этом году мы посеяли яровых порядка 5 тысяч 777 ГА, из них однолетних 1300, где-то 680ГА гороха посеяно. 830 ГА пшеницы».
По словам главного агронома хозяйства, корма по итогам сезона будут заготовлены в полном объеме. И помешать выполнению плана может только погода.
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