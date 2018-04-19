Россельхознадзор начал плановую проверку с/х земельных участков

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Россельхознадзор начал плановую проверку земельных участков, отведенных под сельское хозяйство. В числе первых проверенных хозяйств оказался племзавод в Куменском районе.Проверка племзавода в Куменском районе - плановая. Задача инспекторов проверить документацию хозяйства и осмотреть поля на наличие нарушений требований государственного земельного надзора. Поля не только должны быть использованы по назначению и засеяны определенными травами, но и соответствовать другим стандартам.В случае выявления нарушений, составляется протокол об административном правонарушении и выдается предписание об их устранении в определенные сроки. Племзаводу это, судя по всему, не грозит. Инспектор нарушений не выявила, а успехи предприятия в посевной, свидетельствуют о целевом использовании земельных участков.По словам главного агронома хозяйства, корма по итогам сезона будут заготовлены в полном объеме. И помешать выполнению плана может только погода.