Заготовка кормов в Оричевском районе
Посевная в этом году прошла с опозданием от 7и до 10 дней, однако остальные плановые показатели область выполнила, и теперь сельхозпредприятия переходят к заготовке кормовых трав. Этот этап сегодня для кировской области важен — увеличивается поголовье дойных стад, а вместе с ними и объем заготовки. Алексей Котлячков уверен, что переживать пока не о чем.
АЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Погодные условия этого года, вот эта теплая погода после дождей. Дожди наполнили влагу. Корневая система у растений хорошо развивается. Пришло тепло и начала расти масса, чего не было в прошлом году. Поэтому, если смотреть на сводку, на показатели, а мы всегда смотрим на физические единицы, то мы видим, что силоса, сенажа, это сочные корма, заготовлено в три раза больше, чем в прошлом году».
Положительно сказывается на результатах заготовки и использование современного оборудования. Постепенно фермы переходят от траншейной заготовки к полевой. Вот этот комбайн, например, позволяет закатать массу в рулоны, а этот сразу упаковывает их в полиэтилен. Такая технология позволяет на 100 процентов сократить гниение массы. Ее применяют и в агрофирме Адышево. Поголовье стада хозяйства сегодня насчитывает 2400 голов. Недавно было принято решение увеличить количество коровников с современными доильными блоками. Стоимость проекта оценивается в 268 млн. рублей.
ЗОЯ РАКОВА, ДИРЕКТОР АГРОФИРМЫ АДЫШЕВО:
«Это у нас уже необходимость возникла. Фермы у нас все ветшают, поэтому и есть возможность в настоящее время поставить современное молочное оборудование. Поэтому мы воспользовались кредитами. Льготными кредитами инвестиционными и взяли 198 млн. кредита на данный проект и плюсом 70 млн. своих средств».
Для того чтобы прокормить такое стадо агрофирма засеивает около 4 тысяч гектаров кормовыми травами. В этом году хозяйством было принято оттепельное решение — посеяли 118 гектаров кукурузы.
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