В Пижанке благоустройство пруда обернулось большой проблемой для жителей

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В Пижанке запруда, возведенная по проекту поддержки местных инициатив, обернулась для жителей прибрежной зоны большой проблемой.Сегодня жители заречной части Пижанки приходят в себя после июльского потопа. У многих урожая не будет.В теплице на помидорах - фитофтора, чеснок пожелтел от избытка влаги.Чтобы просушить дом, семья топит печь даже в жару и постоянно проветривает помещение. Сырость уже отразилась на здоровье маленькой Даши.Два года назад местные активисты предложили благоустроить пруд. Создать зону отдыха с волейбольной площадкой, причалами для лодок. Кто-то поддержал инициативу, другие были против.Берег расчистили от кустов, привезли плиты для причала и песок, подняли дамбу.Топило людей и по весне, и прошлым летом, но в этот раз были не только сильнейшие дожди. Как, оказалось, прорвало несколько прудов, и вода хлынула по течению вниз.С обеда в администрацию поступали звонки от встревоженных людей. Дамба не давала пройти воде.Это произошло 4 июля. А уже 6-го через интернет на адрес губернатора поступила жалоба на то, что администрация распорядилась разрушить запруду, возведенную по программе поддержки местных инициатив прежним руководством. Кстати, год назад уже обсуждался вопрос быть все-таки проблемной запруде или не быть, и выиграли спор те, кто говорил, что вода нужна. Вот и теперь шлюзы опять закрыли, вставив доски.У пострадавших от воды есть своя история переписки. В 2016 году прежняя администрация уверяла людей, что их не затопит. А год назад Прокуратура района выяснила, что народные деньги вложены в благоустройство правильно, нарушений нет. Сейчас люди готовят исковое заявление по возмещению ущерба. А вот средств на помощь им в районном бюджете нет.А чтобы найти выход из ситуации с запрудой, предлагается создать при главе района общественный совет. Смогут ли найти стороны общий язык, покажет время.