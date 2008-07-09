В Пижанке благоустройство пруда обернулось большой проблемой для жителей
- А-а-а, тону-тону. Вода прибывает и прибывает.
- Куда ты лезешь? Там же грядки!
- Я понял.
Сегодня жители заречной части Пижанки приходят в себя после июльского потопа. У многих урожая не будет.
- Вот в таком виде у нас сейчас картошка. Вода доходила - вот видно участочек, где зеленая ботва, воды была не по макушку, а там - полностью затоплено.
В теплице на помидорах - фитофтора, чеснок пожелтел от избытка влаги.
- Тут все ходят, в детсад детей водят, вся заречная часть, на работу народ ходит.
- Вот досюда вода доходила, самый максимальный уровень воды был.
- Вот мост, в подполье вода, все участки, всё в воде.
- Вода выгнала из будки собаку и вошла в дом хозяев Джеси.
НАТАЛИЯ ЕРОШКИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА ЗАРЕЧНОЙ ЧАСТИ ПИЖАНКИ:
«Здесь у нас линолеум был, весь вынесли на улицу, он весь сырой. Здесь у нас полностью была вода».
Чтобы просушить дом, семья топит печь даже в жару и постоянно проветривает помещение. Сырость уже отразилась на здоровье маленькой Даши.
ОЛЬГА ПРОТАСОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ЗАРЕЧНОЙ ЧАСТИ ПИЖАНКИ:
«Мы думаем, что это виновата плотина, что она построена без технической документации, расчетов задокументированных нет. Нам ничего не могут предоставить».
Два года назад местные активисты предложили благоустроить пруд. Создать зону отдыха с волейбольной площадкой, причалами для лодок. Кто-то поддержал инициативу, другие были против.
СЕРГЕЙ ЕВСТРОПОВ, ГЛАВА ПИЖАНСКОГО РАЙОНА:
«Этот пруд официально нигде не числится. Проект ППМИ назывался благоустройство парковой зоны. Никакого пруда не было. Гидротехническое сооружение никто не изучал. Его сделали сами. Да, на народные деньги получилось».
Берег расчистили от кустов, привезли плиты для причала и песок, подняли дамбу.
СВЕТЛАНА ВЕРТЕЛЕЦКАЯ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«До начала благоустройства дамба находилась на этом уровне. При половодье вода просто перекатывалась через неё. После подъема насыпи на 2 метра, когда и шлюзы оказались зарыты, большая вода хлынула в огороды и дома».
Топило людей и по весне, и прошлым летом, но в этот раз были не только сильнейшие дожди. Как, оказалось, прорвало несколько прудов, и вода хлынула по течению вниз.
- Она шла, на глазах подымалась.
С обеда в администрацию поступали звонки от встревоженных людей. Дамба не давала пройти воде.
СЕРГЕЙ ЕВСТРОПОВ, ГЛАВА ПИЖАНСКОГО РАЙОНА:
«Было принято решение подождать до 5 часов. Я не снимаю с себя ответственности. Думали, дождь прекратится, справится. Не справилась. В 5 часов начали копать».
Это произошло 4 июля. А уже 6-го через интернет на адрес губернатора поступила жалоба на то, что администрация распорядилась разрушить запруду, возведенную по программе поддержки местных инициатив прежним руководством. Кстати, год назад уже обсуждался вопрос быть все-таки проблемной запруде или не быть, и выиграли спор те, кто говорил, что вода нужна. Вот и теперь шлюзы опять закрыли, вставив доски.
- Вчера было вот так... На 15-20 сантиметров, опять вставили. Для чего? Чтобы у нас еще больше поднялось? В подполье даже вода не уходит.
У пострадавших от воды есть своя история переписки. В 2016 году прежняя администрация уверяла людей, что их не затопит. А год назад Прокуратура района выяснила, что народные деньги вложены в благоустройство правильно, нарушений нет. Сейчас люди готовят исковое заявление по возмещению ущерба. А вот средств на помощь им в районном бюджете нет.
СЕРГЕЙ ЕВСТРОПОВ, ГЛАВА ПИЖАНСКОГО РАЙОНА:
«По прудам, которые снесло, там дороги муниципальные, мы имеем право заявиться. Они есть в реестре собственности. Там деревня Падишево - 200 человек - ни пожарная, ни скорая не проедут. Вот там будем объявлять ЧС».
А чтобы найти выход из ситуации с запрудой, предлагается создать при главе района общественный совет. Смогут ли найти стороны общий язык, покажет время.
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