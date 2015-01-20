Жители поселка Опарино жалуются на бытовые проблемы
Выгребные ямы в Опарино не чистили уже давно. А их в поселке немало, есть даже у кирпичных многоквартирных домов.
АНАСТАСИЯ ШАХМАТОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА НА СОВЕТСКОЙ, 21:
«Элементарно невозможно открыть окно, потому что вонь несусветная, это кошмар какой-то просто творится».
«Хотим сами откачать, так машин нет, и от ям вот размыло весь фундамент, сгнил, и провалилось все, и ждем три года мы уже ремонта, обещали в 16, потом сказали - на 18-й перенесли, но пока тишина».
На Профсоюзной, 12 - такая же проблема.
ВЛАДИМИР КУЛАЕВ, ЖИТЕЛЬ ДОМА НА ПРОФСОЮЗНОЙ, 12:
«Там страшно, опасно, дети маленькие бегают, не дай бог, провалятся, ведь не услышишь, и все».
Здесь это действительно яма, нет даже ограждения. Жители сами заложили ее досками. Но после дождей все выливается наружу и затапливает территорию у домов. Единственная на весь поселок ассенизаторская машина арестована за долги. МУП "Опаринское Коммунальное хозяйство" находится в состоянии наблюдения, идет процедура банкротства.
ОКСАНА ВАНАТОВА, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ОПАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«По откачке выгребных ям, по ассенизаторской машине, мы работали со многими, Опарино далеко от других населенных пунктов, например, Юрья, Мураши, у них машины тоже в плачевном состоянии, но сейчас мы проработали вопрос, завтра к нам приезжает машина, будет работать у нас в поселке».
И это не единственная проблема. Жители жалуются, что часто в подъездах стоит вода, и зайти в дом невозможно. От сырости все разрушается.
СВЕТЛАНА ИВАНОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА НА СОВЕТСКОЙ, 19:
«В "РУЖЕК" обращались, в ЖКХ обращались, в прошлом году в 1 подъезде ремонтировали, сказали, что через неделю-две к вам придем».
Обещанного ремонта жильцы других подъездов так и не дождались. Кроме того, по стенам дома пошли трещины.
- Вон рука видите, как заходит в щель.
ГАЛИНА СОШКИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА НА СОВЕТСКОЙ, 19:
«Вот это все выгибается за зиму, падает, здесь все трескается, на второй этаж ступеньки, я боюсь, что дети побегают, и грохнется все это».
В аварийных деревянных домах ситуация еще сложнее. А живут там и инвалиды, и многодетные семьи.
ЛЮБОВЬ КУПЧА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА ПО ПЕР. СОВЕТСКОМУ, 17:
«Мы ходили в "РУЖЕК", сколько просили ремонта, ничего нам не делали вообще. А плохо у нас все, все гнилое, холод, и крыша, там все бежит, у нас тазы, а мы одни остались, еще сосед, а остальные все выехали, у всех все бежит».
Любовь Купча снова покрасила потолки, побелила печь, но опасается, что очередной дождь весь ремонт сведет на нет. Своими силами подлатывают признанные аварийными дома и другие жители поселка.
ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА ПО ПЕР. СОВЕТСКОМУ, 26:
«Обещали квартиру дать, четыре года уже ждем. Коридор мы за свой счет сделали, тротуары постелили тоже за свой счет. Там бежит, тут бежит, а зимой мы обкладываем снегом, чтоб потеплее было».
Отметим, что на территории районного центра четыре десятка семей из аварийных домов уже въехали в новые квартиры. Какова судьба тех, что признаны аварийными после 1 января 2012, пока неизвестно.
ОКСАНА ВАНАТОВА, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ОПАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«Мы, конечно, надеемся, что дальше программа будет работать по переселению из ветхого и аварийного жилья, вот эти 59 семей, у которых признано жилье аварийным, какие года будут взяты, я думаю, что мы остальных всех переселим по этой программе, у нас же стояли 39 семей по поселку Опарино, всех расселили».
Один из последних домов был построен на Профсоюзной, 7. Рядом - такой же, но для детей-сирот, был сдан всего два года назад. Но у жильцов уже появились проблемы.
ЕКАТЕРИНА СКОМОРОХОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА НА ПРОФСОЮЗНОЙ, 5:
«У нас, когда дожди идут, все накапливается, и прямо целая куча сюда выливается, страшно свет включать, замкнет, обращались, в том году приходили, делали что-то, но все равно капает, и каждый раз, когда ливни».
Кроме того, подрядчикам придется и ремонтировать подъезд, и снова устанавливать входную дверь. Ну а переселенцы из аварийного жилья все-таки надеются, что избегут подобных проблем.
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