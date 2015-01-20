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Жители поселка Опарино жалуются на бытовые проблемы. В поселке отсутствует ассенизаторская машина, и канализационные стоки заливают территорию у домов.Выгребные ямы в Опарино не чистили уже давно. А их в поселке немало, есть даже у кирпичных многоквартирных домов.На Профсоюзной, 12 - такая же проблема.Здесь это действительно яма, нет даже ограждения. Жители сами заложили ее досками. Но после дождей все выливается наружу и затапливает территорию у домов. Единственная на весь поселок ассенизаторская машина арестована за долги. МУП "Опаринское Коммунальное хозяйство" находится в состоянии наблюдения, идет процедура банкротства.И это не единственная проблема. Жители жалуются, что часто в подъездах стоит вода, и зайти в дом невозможно. От сырости все разрушается.Обещанного ремонта жильцы других подъездов так и не дождались. Кроме того, по стенам дома пошли трещины.В аварийных деревянных домах ситуация еще сложнее. А живут там и инвалиды, и многодетные семьи.Любовь Купча снова покрасила потолки, побелила печь, но опасается, что очередной дождь весь ремонт сведет на нет. Своими силами подлатывают признанные аварийными дома и другие жители поселка.Отметим, что на территории районного центра четыре десятка семей из аварийных домов уже въехали в новые квартиры. Какова судьба тех, что признаны аварийными после 1 января 2012, пока неизвестно.Один из последних домов был построен на Профсоюзной, 7. Рядом - такой же, но для детей-сирот, был сдан всего два года назад. Но у жильцов уже появились проблемы.Кроме того, подрядчикам придется и ремонтировать подъезд, и снова устанавливать входную дверь. Ну а переселенцы из аварийного жилья все-таки надеются, что избегут подобных проблем.