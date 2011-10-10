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Новости / Село

Благоустройство в деревне Липино Нолинского района

Вчера, 18:00 | Просмотров: 126 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В деревне Липино Нолинского района накопило немало проблем: борщевик заполонил всё вокруг, нет дорог, почты и интернета. С местными жителями встретился Иван Швецов.

Он везде. Выше человеческого роста. От края дороги и до конца поля, уходя за горизонт. Борщевик - беда всей Кировской области, и Нолинский район не исключение. Средств на борьбу с сорняком в пределах сельского поселения нет, вот он и растёт рядом с жилыми домами. И эта проблема тут не единственная.

Благоустройство в деревне Липино Нолинского района НАТАЛЬЯ НОВОСЁЛОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДЕРЕВНИ ЛИПИНО:
«Не работает у нас почта, нет интернета, это очень большая проблема».

В деревне Липино немало брошенных домов, участки рядом с ними зарастают сорняками. Жилой дом Новосёловых заметно отличается от остальных, но жить в умирающей деревне тяжело.

Благоустройство в деревне Липино Нолинского района ВЛАДИМИР НОВОСЁЛОВ, ЖИТЕЛЬ ДЕРЕВНИ ЛИПИНО:
«Тут проблем много, с дорогами проблемы. 1 километр хотя бы в низине сделать».
 
И все же, местные активисты, неравнодушные люди не опускают руки. Участвуют в проектах поддержки местных инициатив, с их помощью в селе сделано немало.

Благоустройство в деревне Липино Нолинского района ВАЛЕНТИНА ЗЫКИНА, ДЕПУТАТ ШВАРИХИНСКОЙ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ:
«Основная цель - всколыхнуть население, чтобы оно поняло, что мы без общих усилий ничего не сделать. Мы конечно, организовываем субботники, но силы наши не безграничны».
 
В этом году федеральное министерство строительства и ЖКХ проводило всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной среды в исторических поселениях и малых городах. Муниципалитеты, представившие самые интересные решения по благоустройству пространств, получат гранты. В деревнях Швариха, Зыково и Хмелёвка победил проект благоустройства кладбищ. В сельских некрополях будут вырублены деревья и кустарники, проведено межевание, установлены новые заборы, расчищена территория.


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