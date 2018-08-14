Алексей Котлячков побывал в Лузском и Подосиновском районах

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Заместитель председателя Правительства Кировской области Алексей Котлячков побывал с рабочим визитом в Лузском и Подосиновском районе. В поездке принял участие и министр лесного хозяйства Сергей Салин.





На текущий момент Кировская область занимает передовые позиции в России по производству сырого молока. Этому способствуют различные инвестиционные проекты и областные гранты. Так, в рамках реализации программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» с 2012 года осуществляется грантовая поддержка крестьянских хозяйств.





В фермерском хозяйстве Василия Капустина реализуется проект по модернизации фермы, будет оборудован пункт пастеризации и переработки молока.





АЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ:

«Проверяем до того, на базе чего этот проект будет создаваться, и проверяем в ходе исполнения, сегодня здесь у КФХ в Подосиновском районе идет подготовка к запуску этой фермы, мы видим, что идет все в плановом режиме».





Сейчас в области производится порядка 650 тонн сырого молока, цифру планируется увеличивать. В этом году выделено порядка 2 млрд рублей на субсидирование процентных ставок и дотации для сельхозпроизводителей.





В Лузском районе основной целью визита стал анализ того, как используются лесные ресурсы, предоставленные аграриям для развития сельскохозяйственного производства. Лес предоставляется сельхозпроизводителям для использования под нужды развития своей деятельности: для строительства ферм, доработки необходимых в фермерской деятельности построек.





АЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ:

«Нам губернатор вместе с моим коллегой, заместителем председателя Правительства Кочетковым Максимом Николаевичем поручил поразбираться, если лес помогает развитию сельского хозяйства, то это хорошо, мы это приветствуем, если не сельскому хозяйству, то помогает территории своей».





Всего в Лузском районе закреплено за сельхозтоваропроизводителями 188 тысяч кубометров. Крупные предприятия - СПК "Колос", ООО "Красный партизан" и "Лузское-Агро" - работают стабильно с прибылью.