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Новости / Село

В Подосиновском районе на месте советского колхоза построили эко-ферму

Сегодня, 10:54 | Просмотров: 93 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В Подосиновском районе будут выпускать выдержанные сыры. В крестьянском хозяйстве Александра Кочкина состоялось открытие животноводческой фермы и пункта переработки молока. Расширение производства стало возможным благодаря государственной программе поддержки фермеров.

На месте полуразрушенной фермы, оставшейся еще с советских времен, построен современный комплекс для крупного рогатого скота молочного направления. Грант на реконструкцию и строительство сыроварни в сумме 17 миллионов 800 тысяч рублей хозяйство получило в 2016 году. 

В Подосиновском районе на месте советского колхоза построили эко-ферму АЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ:
«Вопрос не в красоте фермы, конечно, это все приятно, но вопрос в корове, ее надо правильно содержать, кормить, ухаживать, поэтому я желаю, чтобы вся эта технологическая цепочка у вас всегда выполнялась, тогда все и получится, я вас поздравляю!»

В ходе реализации проекта старались учитывать всё - для строительства и отделки помещений использовались современные экологические материалы, особое внимание уделяли выбору оборудования, системе вентиляции и освещению. Постепенно увеличивалось поголовье, созданы новые рабочие места. Среднегодовой надой на корову превышает 4 тысячи килограммов, и это самый высокий показатель в районе. Фермерское хозяйство Кочкина занимается и переработкой молока. Здесь производят сметану, кефир, творог, топлёное молоко, мягкие сыры. И пока продукция реализуется только в Подосиновском и соседнем Лузском районе. Для развития производства не хватало ни площадей, ни мощностей. Новый пункт переработки молока позволит переквалифицироваться на выпуск других видов сыров с длительным сроком хранения.

В Подосиновском районе на месте советского колхоза построили эко-ферму АЛЕКСАНДР КОЧКИН, ГЛАВА КФХ КОЧКИНА А. А.:
«Цель производства сыров выдержанных, полутвердых и твердых, - выйти на рынки городов, это решает нашу проблему, проблему нашей местности в реализации молока, у нас в свое время был молокозавод, он закрылся, ферма осталась без рынка сбыта, мы пошли по пути переработки, я считаю, что мы выбрали правильный путь»

Отметим, что оборудование здесь универсальное, можно производить также и йогурт, и творог. И весь технологический процесс - от приемки молока до созревания сыров - будет проходить в одном месте.


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