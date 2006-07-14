В Оричевском районе прошла традиционная выставка «День поля»

Сегодня аграрии Кировской области собрались на ежегодной выставке «День поля» в Оричевском районе. В первый день открытия выставку посетило более 200 человек.
Выставка популяризирует новые агротехнологии и стимулирует техническое перевооружение. На «День поля» пригласили руководителей и специалистов областных агрономических служб, отделов и секторов сельского хозяйства администраций районов, сельскохозяйственных предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств.
АЛЕКСАНДР ЧУРИН ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ:
«Сегодня показатель то, что более 40 предприятий принимают участие в этой выставке. Мы видим, насколько технически оснащенным стало сельское хозяйство. Современные технологии позволяют в наших суровых климатических условиях проводить как весенние, так и осенние полевые работы».
На центральной площадке мероприятия прошел масштабный театрализованный парад сельхозтехники. Продемонстрировали работу кормоуборочной техники: комбайнов, самоходных косилок и жаток, различные марки техники для ворошения и сгребания скошенной массы, прессования. Также были представлены почвообрабатывающие агрегаты: плуги, различные виды борон, рыхлители, культиваторы.
АЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Год от года смотришь: вроде бы, куда еще технически совершенствоваться, но появилось много новых машин, которые обрабатывают почву, заготавливают корма. И кроме этого мы здесь еще показываем делянки, где мы сеем разные культуры, проводим разные опыты со средствами защиты растений».
Развитие агропромышленного комплекса и повышение социального уровня жизни в сельской местности были и остаются одними из приоритетов в деятельности правительства области. Участники выставки приобретут новые знания и смогут внедрить их в производство.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.
16 +
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"