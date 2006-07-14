В Оричевском районе прошла традиционная выставка «День поля»

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Сегодня аграрии Кировской области собрались на ежегодной выставке «День поля» в Оричевском районе. В первый день открытия выставку посетило более 200 человек.





Выставка популяризирует новые агротехнологии и стимулирует техническое перевооружение. На «День поля» пригласили руководителей и специалистов областных агрономических служб, отделов и секторов сельского хозяйства администраций районов, сельскохозяйственных предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств.





АЛЕКСАНДР ЧУРИН ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ:

«Сегодня показатель то, что более 40 предприятий принимают участие в этой выставке. Мы видим, насколько технически оснащенным стало сельское хозяйство. Современные технологии позволяют в наших суровых климатических условиях проводить как весенние, так и осенние полевые работы».





На центральной площадке мероприятия прошел масштабный театрализованный парад сельхозтехники. Продемонстрировали работу кормоуборочной техники: комбайнов, самоходных косилок и жаток, различные марки техники для ворошения и сгребания скошенной массы, прессования. Также были представлены почвообрабатывающие агрегаты: плуги, различные виды борон, рыхлители, культиваторы.





АЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«Год от года смотришь: вроде бы, куда еще технически совершенствоваться, но появилось много новых машин, которые обрабатывают почву, заготавливают корма. И кроме этого мы здесь еще показываем делянки, где мы сеем разные культуры, проводим разные опыты со средствами защиты растений».





Развитие агропромышленного комплекса и повышение социального уровня жизни в сельской местности были и остаются одними из приоритетов в деятельности правительства области. Участники выставки приобретут новые знания и смогут внедрить их в производство.