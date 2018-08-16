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Новости / Село

В Подосиновском районе запустили новую молочно-товарную ферму

Сегодня, 12:20 | Просмотров: 81 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В деревне Борок Подосиновского района готовятся к запуску новой молочно-товарной фермы на 150 голов. Реконструкция идет в рамках выигранного в апреле этого года гранта по программе «Развитие семейных животноводческих ферм».

С привлечением грантовых и собственных средств на ферме уже закончен монтаж стойлового оборудования, систем водопоения и навозоудаления, подготовлены стойла, закуплен котел и танк-охладитель, ведется ремонт подсобных помещений. После модернизации на этой ферме планируют разместить до 150 коров. 

В Подосиновском районе запустили новую молочно-товарную фермуВАСИЛИЙ КАПУСТИН, ГЛАВА ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА:
«Ферма была в разрушенном состоянии, потихоньку строим, поставили окна, двери. Это все было поставлено с нуля, здание само старое, вот меняем крышу, подбиваем, делаем ремонт. Мы думаем еще, вот рядом здание, будем делать там сыроварню, и еще есть одно разрушенное здание, будем восстанавливать, и молоко будем перерабатывать в сыр».

Хозяйство Василия Капустина было основано в феврале 16 года. А в апреле 2018 получило грант по программе «Развитие семейных животноводческих ферм».

В Подосиновском районе запустили новую молочно-товарную фермуАЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ:
«В сельском хозяйстве они работают давно, с женой вместе, они построили удивительный свиноводческий комплекс. И они много уже выпускали готовой продукции, которая была на рынке востребована, около 80 наименований мясной продукции, но очень близко подошла африканская чума свиней к этой территории».

И хозяйству пришлось полностью перейти на выращивание крупного рогатого скота, как молочного, так и мясного направления. Сейчас на переоборудованной свиноферме уже разместили телят айширской и чернопестрой породы от трех недель до двух месяцев. Всего здесь может находиться до 135 голов. А молочное такси позволит своевременно обеспечивать телят молоком, соблюдая точную дозировку. В соседнем помещении находятся телочки до года, бычки на откорме и 4 коровы. Уход за животными здесь поставлен на научную основу, рационы кормления разрабатываются в Казани, на одной из фирм, готовящих полнорационный комбикорм с гарантией будущих надоев по 20-25 литров молока на голову.

В Подосиновском районе запустили новую молочно-товарную фермуАЛЕКСАНДР КЛЮШОВ, ГЛАВА ПОДОСИНОВСКОГО РАЙОНА:
«Глядя на таких людей, хочется верить, что это не последний шаг к развитию, зная их очень давно, уверен в этом, сельское хозяйство в Подосиновском районе, я думаю, год от года будет развиваться, идем небольшими, но уверенными шажками вперед, думаю, что все у нас получится».

Добавим, что в Подосиновском районе сейчас работают 9 сельхозпредприятий, и три из них получили государственную поддержку в виде грантов.


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