В сельхозпредприятиях набирает популярность элитная порода КРС

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В Кировской области появляется все больше сельхозпредриятий, занимающихся разведением элитных пород крупного рогатого скота.





Процесс импортозамещения идет полным ходом. Раньше мраморную говядину ввозили в Россию из-за рубежа, сейчас российские производители делают стейки из мяса, выращенного в Кировской области. 40 первых герефордов в хозяйстве закупили в 2010-м. Сейчас здесь уже 260 голов. Порода привлекла своей неприхотливостью и возможностью содержания в естественных условиях.





СЕРГЕЙ ИГУМНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО "КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН":

«Сочными кормами мы не занимаемся, потому что у нас скот содержится полностью на улице, и живут на кургане, у нас все очень просто - уличное содержание скота, что зимой, что летом».





Построили все необходимые хозяйственные помещения, приобрели кормозаготовительную технику. И в декабре 2014 предприятие стало первым племхозяйством одного из северных районов области. Нужную мраморность мясо приобретает за счет особого питания бычков. Этому на предприятии уделяется огромное внимание.





ВАЛЕНТИНА СИДОРОВА, ЗООТЕХНИК ООО "КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН":

«Примерно в 7-8 месяцев, когда телки уже около 200 кг, мы их отделяем от матерей и ставим на соответствующий рацион, чтобы привесы были в пределах 700-800 граммов, у бычков - от 900 г до килограмма».





Герефорды - идеальная порода для получения мраморной говядины. Это мясо считается одним из лучших сортов для приготовления стейков.





АЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ:

Мясо другое по структуре, оно нежнее, вкуснее. Стейк - это вообще дорогой продукт, потому что его в организме бычка, который на откорме, небольшое количество, это часть тела, самая нежная часть. Пока на сегодняшний день у нас мясных пород недостаточно в объеме, а затраты на производство немаленькие. Поэтому такие хозяйства, которые его держат, в первую очередь зарабатывают как племрепродуктор - там повыше цена».





Добавим, что мясное скотоводство в Кировской области по-прежнему остается одним из приоритетных направлений животноводства.