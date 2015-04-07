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Новости / Село

В сельхозпредприятиях набирает популярность элитная порода КРС

Вчера, 18:10 | Просмотров: 139 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В Кировской области появляется все больше сельхозпредриятий, занимающихся разведением элитных пород крупного рогатого скота. 

Процесс импортозамещения идет полным ходом. Раньше мраморную говядину ввозили в Россию из-за рубежа, сейчас российские производители делают стейки из мяса, выращенного в Кировской области. 40 первых герефордов в хозяйстве закупили в 2010-м. Сейчас здесь уже 260 голов. Порода привлекла своей неприхотливостью и возможностью содержания в естественных условиях.

В сельхозпредприятиях набирает популярность элитная порода КРССЕРГЕЙ ИГУМНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО "КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН":
«Сочными кормами мы не занимаемся, потому что у нас скот содержится полностью на улице, и живут на кургане, у нас все очень просто - уличное содержание скота, что зимой, что летом».

Построили все необходимые хозяйственные помещения, приобрели кормозаготовительную технику. И в декабре 2014 предприятие стало первым племхозяйством одного из северных районов области. Нужную мраморность мясо приобретает за счет особого питания бычков. Этому на предприятии уделяется огромное внимание.

В сельхозпредприятиях набирает популярность элитная порода КРСВАЛЕНТИНА СИДОРОВА, ЗООТЕХНИК ООО "КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН":
«Примерно в 7-8 месяцев, когда телки уже около 200 кг, мы их отделяем от матерей и ставим на соответствующий рацион, чтобы привесы были в пределах 700-800 граммов, у бычков - от 900 г до килограмма».

Герефорды - идеальная порода для получения мраморной говядины. Это мясо считается одним из лучших сортов для приготовления стейков.

В сельхозпредприятиях набирает популярность элитная порода КРСАЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ:
Мясо другое по структуре, оно нежнее, вкуснее. Стейк - это вообще дорогой продукт, потому что его в организме бычка, который на откорме, небольшое количество, это часть тела, самая нежная часть. Пока на сегодняшний день у нас мясных пород недостаточно в объеме, а затраты на производство немаленькие. Поэтому такие хозяйства, которые его держат, в первую очередь зарабатывают как племрепродуктор - там повыше цена».

Добавим, что мясное скотоводство в Кировской области по-прежнему остается одним из приоритетных направлений животноводства. 


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