За полями Среднеивкино присматривает беспилотник

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В Кировской области наступает эпоха цифрового земледелия. В Среднеивкино над полями кружит беспилотник. Данные помогут аграриям оценить ситуацию, а так же сэкономить время.





Крылья - из пенопласта, корпус - пластмассовый. Самое ценное внутри. Здесь два фотоаппарата. Они снимают в высоком разрешении и с минимальной погрешностью.





Взлет прошел нормально, беспилотник отправляется по маршруту. Оператор Дамир Назипов неспешно отправляется к компьютеру. Летательный аппарат сам выбирает, как добраться до нужного участка. Через пару минут он уже начинает фотографировать сельхозугодья.





ДАМИР НАЗИПОВ, ОПЕРАТОР БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА:

«Он снимает, как в видимом диапазоне, так и снимает в инфракрасном диапазоне. Видимый диапазон используется для определения площадей полей, для определения эрозии начинающейся».





В инфракрасном диапазоне, так же собирается необходимая аграриям информация. Раньше сотрудникам сельхозпредприятия на сбор данных необходимо было потратить много времени. Выезжали большой делегацией на поля. Беспилотник экономит и время, и бензин, и деньги.





АЛЕКСАНДР ЧЕРНЫХ, ЗАМ. ДИРЕКТОРА АГРОФИРМЫ:

«Мы полностью переделали электронные карты полей, уточнили все площади, при первом облете. При втором облете посмотрели качество посева. Посмотрели качество посадки картофеля. Все пропуска, что видны на полях, все огрехи».





Аэросъемка - это эксперимент для вятских аграриев. Сейчас они изучают полученные данные. Если технология себя оправдает, то они будут внедряться в повседневную работу.