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За полями Среднеивкино присматривает беспилотник

Вчера, 15:04 | Просмотров: 124 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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В Кировской области наступает эпоха цифрового земледелия. В Среднеивкино над полями кружит беспилотник. Данные помогут аграриям оценить ситуацию, а так же сэкономить время. 

Крылья - из пенопласта, корпус - пластмассовый. Самое ценное внутри. Здесь два фотоаппарата. Они снимают в высоком разрешении и с минимальной погрешностью.

Взлет прошел нормально, беспилотник отправляется по маршруту. Оператор Дамир Назипов неспешно отправляется к компьютеру. Летательный аппарат сам выбирает, как добраться до нужного участка. Через пару минут он уже начинает фотографировать сельхозугодья.

За полями Среднеивкино присматривает беспилотникДАМИР НАЗИПОВ, ОПЕРАТОР БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА:
«Он снимает, как в видимом диапазоне, так и снимает в инфракрасном диапазоне. Видимый диапазон используется для определения площадей полей, для определения эрозии начинающейся».

В инфракрасном диапазоне, так же собирается необходимая аграриям информация. Раньше сотрудникам сельхозпредприятия на сбор данных необходимо было потратить много времени. Выезжали большой делегацией на поля. Беспилотник экономит и время, и бензин, и деньги.

За полями Среднеивкино присматривает беспилотникАЛЕКСАНДР ЧЕРНЫХ, ЗАМ. ДИРЕКТОРА АГРОФИРМЫ:
«Мы полностью переделали электронные карты полей, уточнили все площади, при первом облете. При втором облете посмотрели качество посева. Посмотрели качество посадки картофеля. Все пропуска, что видны на полях, все огрехи».

Аэросъемка - это эксперимент для вятских аграриев. Сейчас они изучают полученные данные. Если технология себя оправдает, то они будут внедряться в повседневную работу.


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