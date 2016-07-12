Чуму свиней обнаружили у границ Кировской области

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Кировская ветеринарная служба обеспокоена ситуацией с африканской чумой свиней. Этой теме было посвящено совещание в областном правительстве.





Очаги заболевания животными уже фиксируются в регионах России. Кировская область в их число не входит. Однако в правительстве принимают все возможные меры, чтобы не допустить проникновения вируса на нашу территорию.





СЕРГЕЙ ЧУЧАЛИН, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«6 августа управлением ветеринарии было проинформировано комитетом надзора Нижегородской области о том, что практически на границе Нижегородской области и Кировской области, а конкретнее Шаранский муниципальный район, юго-западнее деревни Старостино выявлен инфицированный кабан».





Африканская чума для человека не опасна, но она наносит огромный экономический ущерб. При заболевании хотя бы одной свиньи уничтожается все поголовье. Однако, мало проверять только домашние хозяйства.





ДМИТРИЙ АНИСИМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«Еженедельно осуществляется мониторинг охотугодий на предмет выявления трупов павших кабанов или животных с неадекватным поведением. В таком случае незамедлительно информируется управление ветеринарии и управление Росприроднадзора».





Последствия от пренебрежительного отношения к вопросу могут быть весьма серьезными. Ветеринарная служба рекомендует покупать свиней только в специализированных хозяйствах, а домашний скот содержать в закрытых помещениях и не допускать свободного выгула.