В Кировской области станет больше городов

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Больше городов, но меньше поселков и деревень. В Кировской области планируют создать новые муниципальные образования.





Город вместо целого района. Таким образом, произойдет централизация власти. В регионе есть небольшие деревни, они самостоятельные административные единицы. У них есть свои поселковые Думы, администрации, бюджеты и другое. Новый процесс позволит сократить затраты на аппарат чиновников, а также появится возможность привлечения денег из более наполненных бюджетов.





ТАТЬЯНА ТЕЛИЦЫНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ "СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ":

«По бюджетам, конечно видно плюс в объединении - это в первую очередь - консолидация всех ресурсов. Это единый орган власти, это консолидация кадровых ресурсов, это консолидация финансовых ресурсов».





После преобразования небольшие деревни и поселки сохранят статус сельских территорий, а так же все сопутствующие льготы. Представителем власти будет староста. Более крупные населенные пункты, вместо главы и его аппарата получат территориальное управление. Оно сохранит большинство функций. Отметим, вступление в состав городского округа - добровольное. Это решают местные депутаты.





АНДРЕЙ ЛУЧИНИН, ЗАМ. МИНИСТРА ВНУТРЕННЕЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«Местное самоуправление, и районы, и поселения, сами определяют, как им развиваться. Правительство Кировской области выступает здесь, как методический центр. Как центр коммуникационный».





Одним из первых в городской округ преобразуется Санчурский район. Это произойдет в 2020-м году. Изменение поможет сэкономить примерно три миллиона рублей. Отметим, представители местных властей, а так же сотрудники правительство области изучили опыт соседних регионов. Он показал, что создание городских округов эффективно сказывается на развитии населенных пунктов. В частности устраняются многие административные барьеры.