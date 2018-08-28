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Новости / Село

Кировские сельхозпредприятия собрали треть урожая

Вчера, 15:40 | Просмотров: 109 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Кировской области выделено 70 млн рублей для поддержки сельхозпредприятий в связи с удорожанием топлива. Сегодня в регионе полным ходом идет уборка зерновых. 

К концу августа, хоть и с небольшим отставанием от привычного графика, в регионе развернулась уборка зерновых культур. По словам, министра сельского хозяйства, уже собрана треть урожая. Что касается заготовки кормовых трав — то она завершена в стопроцентном объеме. 

Кировские сельхозпредприятия собрали треть урожаяАЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В народе говорят, только не ленивый не заготовил корма. Область заготовила корма и приступила к уборке урожая. Мы начинаем обычно в конце июля месяца, в первых числах августа, и мы сегодня видим, что уборка все-таки отодвинулась в сторону сентября месяца. На сегодняшний день у нас убрано процентов 35. В целом, по области. За выходные сводочки. Ну где-то... можно смело говорить треть урожая убрано. Урожайность идет неплохая. 24 центнера с гектара». 

Проверить ход работ по уборке зерновых Алексей Котлячков приехал на одно из самых передовых предприятий. Здесь в Кучелапах песчаная почва, однако предприятие находит технологические решения и опережает даже южных коллег. Ежегодно здесь засевают больше тысячи гектаров. Даже в прошлый дождливый год, у этой агрофирмы были высокие показатели урожайности. 

Кировские сельхозпредприятия собрали треть урожаяИЛЬЯ ЧЕКАН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ:
«Сеем — это пшеница яровая, рожь озимую, ячмень, овес, горох. Урожайность каждый год, конечно, по-разному, но все примерно где-то под 30 центнеров. За 30 есть и бывает 29 -28».

Предприятие, также как и все остальные, уже заготовило корма. Стадо состоит из 1200 голов, 450 из которых дойное стадо. Министр сельского хозяйства также рассказал журналистам о субсидиях выделенных в этом году сельскому хозяйству. 

АЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Государство из резервного фонда выделило 5 млрд рублей. Сейчас мы все собрали документы. На область получается 67 млн рублей федеральных денег, 3 млн рублей областных. 70 млн рублей на этой неделе наши крестьяне получат на возмещение части ущерба». 

Ущерб в этом году, конечно, не такой масштабный, как в прошлом - из-за неблагоприятной погоды. Из резервного фонда возмещают сельхозпроизводителям в основном затраты на резко подорожавшее топливо. 


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