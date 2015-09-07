Депутаты ОЗС проверили сбор урожая в Куменском районе

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В Куменском районе побывали руководители и депутаты областного Заксобрания. Главная тема поездки - уборка зерновых культур.





Несмотря на то, что уборку зерновых культур начали с отставанием, в области уже собрана треть урожая. За продвижением хода уборки регулярно выезжает наблюдать и председатель Законодательного собрания области.





ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«Моя задача приехать и убедиться в том, что наши предприятия работают, и чем нужно им помочь. Если мы говорим здесь о «Красном Октябре», то работа ведется планово. На сегодняшний день убрано больше, чем в прошлом году. Но это понятно, если прошлый год заливало. Сегодня сама погода дает возможность убрать урожай».





Предприятие "Красный октябрь" уже обработало больше половины своих полей. В прошлом году к 28 августа кооперативом было обмолочено только 11% урожайных полей.





СЕРГЕЙ БЕЗДЕНЕЖНЫХ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КООПЕРАТИВА:

«В этом году уже 62 процента. Тысячу гектаров я сегодня утром посмотрел надо еще нам обработать. Ну вот у нас 1210 ГА ячменя. Сегодня одна бригада домолачивает этот последний день. 710 ГА овса. Вчера только начали молотить овес. 260ГА гороха, половину обмолотили, и 190 ГА пшеницы».





Стадо кооператива составляет большее 3 тысяч голов. Корма заготовлены в полном объеме, как и у всех хозяйств Кировской области. Однако, у сельскохозяйственных предприятий остается ряд проблем, решением которых занимается и комитет ОЗС по аграрным вопросам.





ВЛАДИМИР ЯГОВКИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ И РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ:

«Всех волнует цена на топливо, ну и та субсидия, которая для области 70 млн, я думаю, что конечно это не закрывает те потребности. Потому что во-первых и условия уборки отличаются от предыдущих лет, ну и в целом ведь не только топливо. Возросли и другие затраты, на выращивание кормовых и зерновых культур. На содержание животноводства».





Свои задачи стоят и перед кооперативом «Красный октябрь», если подорожание топлива они частично компенсировали, переведя объекты на газовое оборудование, то одним из главных вопросов остается обновление техники. Помимо прочего, у фермеров остаются постоянными и проблемы падения закупочных цен на молоко и множество других, над которыми работают законодатели на всех уровнях. В частности, итоги уборки урожая будут учтены в работе над областным бюджетом.





ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«Работа над бюджетом и мы прекрасно себе отдаем отчет, что если мы не будем помогать агропромышленному комплексу, мы не добьёмся тех больших результатов, которые были. И вот на всех уровнях, и в этом году я был на публичных слушаниях по бюджету в Госдуме, там четко все говорят о том, что нужно именно возрождать государственную программу помощи агропромышленному комплексу».





На данный момент погодные условия позволяют прогнозировать успешную уборку урожая и посев озимых культур.