В Пижанском районе на ферме вместе с людьми трудится робот

Поделиться новостью:

«По сути, это не какие-то космические технологии, не космический аппарат. Тут ничего такого сверхъестественного нет. А цены рынок предлагает огромные. Кто знает, тот знает».

«Бочка наклонена в двух плоскостях относительно горизонта. Одной частью она касается пола, вызывает механическое трение, и крутится за счет поступательного движения».

«Идем в ногу со временем. Появился робот, значит, один человек освобождается. При дефиците кадров ставим его на другую работу».

«Если что-то и будет внедряться, то это по желанию директора данного комплекса. Сюда что угодно можно вмонтировать. Хоть магнитофон, хоть GRS, хоть видеокамеру».

В Пижанском районе можно увидеть, как робот трудится вместе с людьми на ферме.Андрей Шарков по образованию техник-программист. В основном, делал привычную работу. Писал различные программы, консультировал офисных работников. К изобретательству пришел из любопытства. Захотелось создать отечественный аналог робота-кормоподталкивателя. Аппарата, который сейчас активно внедряется в сельское хозяйство.С идеей Андрей обратился к товарищу. Тот поначалу отнесся к ней со скепсисом, но решил помочь другу. Оба конструировали модель робота в гараже. При разработке дизайна использовали 3D моделирование. Под проект была написана специальная программа. Чтобы куча металла поехала, говорят изобретатели. В ней два главных элемента. Механическая тележка на двух колесах и рабочий орган - бочка.Тестирование робот проходил на ферме. В его конструкцию и мозги пришлось внести некоторые изменения. Сейчас он полноценный помощник. За день проходит 14 кругов по определенному графику. При чем, к кормовым столам выезжает самостоятельно.Кроме работников фермы, инновациям рады и коровы. Они инстинктивно подходят к кормушкам при движении робота. Звук ассоциируется с едой. А постоянная доступность корма повышает его потребление.Все это в планах Андрея. Он продолжит разрабатывать автоматизированные подталкиватели для корма. Поскольку сам он трудится на сельхозпредприятии.