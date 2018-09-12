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Оричевские аграрии поделились опытом выращивания кукурузы

Сегодня, 10:31 | Просмотров: 91 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Без кукурузы большого молока не получить. Оричевские аграрии поделились опытом выращивания царицы полей. Эта культура - высокопитательный корм для животных.

Без должного внимания, само собой ничто не растет. Кукуруза не исключение. Она также как любая другая культура требует удобрений и обработки. Уборка только началась - всего в области около 2 десятков хозяйств, которые выращивают "царицу полей".

Оричевские аграрии поделились опытом выращивания кукурузы АЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас в области ее 6 000 га, конечно, площади небольшие, но география и площадь увеличивается. География - сегодня мы находимся в Оричевском районе на племзаводе "Коршик", а так у нас кукуруза выращивается вплоть до Белой Холуницы».
 
 
Эта культура, выращенная по зерновой технологии, - высокопитательный корм для животных. Конечно, важную роль при выращивании кукурузы играет современное техническое оборудование. Однако, есть место и простому везению.

Оричевские аграрии поделились опытом выращивания кукурузы РАИФ САЛИХОВ, ДИРЕКТОР ООО "АГРОФИРМА КОРШИК":
«Нужно, чтобы лето было теплое. Чем теплее лето - тем лучше для кукурузы. Чем теплее, чем жарче, поэтому мы ее и сеем как можно раньше, практически наравне с зерновыми и для возделывания она требует, чтобы технология была выдержана, соблюдена и химпрополки и междурядные обработки и подкормки - все это должно быть».
 
 
От качества кормовой базы зависит зимовка животных на фермах, и конечно, сельхозпроизводители уделяют этому факту должное внимание.

АЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Самое ценное - это, конечно, вот это зерно - там много сахара. Вы знаете, что скот у нас высокопродуктивный и продуктивность его растет и в этом году тоже увеличивается и кормить его надо лучше и лучше, чтобы корм был более сбалансирован».
 
 
По словам специалистов, при благоприятной погоде и соблюдении технологии, кукуруза вырастает до таких размеров, что в ней можно заблудиться. Убирают кукурузу примерно в конце августа, в начале сентября. В зоне традиционно "рискованного земледелия" уборка урожая только началась, но уже сегодня вести с полей оптимистичны.


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