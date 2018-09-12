В Опаринском районе уникальная деревянная церковь нуждается в реставрации

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«Пару дней назад здесь прошли доджи. Дорогу размыло, поэтому оставшийся километр пути мы преодолеваем пешком».

Когда остаются сотни метров до нашей цели - впереди еще одно препятствие - переправа через Молому. В 2009 году в деревне случился сильный пожар, сгорело несколько домов, огонь перекинулся на деревянный мост - единственную переправу. С тех пор попасть на тот берег можно только гуськом на расстоянии друг от друга по остаткам сгоревшего моста.

«Церковь без гвоздка, без одного, топориком».

Месяц назад культурное наследие страны понесло невосполнимую утрату. В Карелии сгорел памятник деревянного зодчества - Успенская церковь. Аналогичный объект федерального значения находится и в Кировской области. Наша съемочная группа побывала в Опаринском районе и узнала - почему с каждым годом вопрос о сохранении данного памятника становится все актуальнее.Чтобы увидеть жемчужину вятского севера своими глазами нужно проделать непростой путь. К месту назначения из районного центра мы отправляемся на внедорожнике. Предстоит проехать 80 километров по плитам, потом по грунтовке вглубь опаринских лесов в деревню Нижний Починок.Телефонной связи в деревне нет, ни стационарной, ни мобильной, поэтому идем без предупреждения, но как заверила наш проводник - специалист районного отдела культуры, гостям здесь всегда рады.Сегодня в Починке живет всего одна семья, которая своими силами восстанавливает каменную церковь, а также пожилая женщина - сторож, она же главный хранитель деревянной Никольской церкви. Дина Павловна показывает нам святыню, где уже 80 лет не звучала молитва.Многочисленные исследователи, которые бывали здесь в разные годы отмечают своеобразный архитектурный стиль: сруб как на ладони, стоит на основании, которое выглядит перевернутой пирамидой. Ничего лишнего, все просто и в то же время совершенно. Кто-то из исследователей заметил, что церковь похожа на птицу, присевшую отдохнуть, чтобы через минуту снова взлететь.Авторы этого шедевра удачно подобрали и место. Церковь стоит на берегу Моломы, где река извивается в виде подковы. Возвышение, на котором стоит храм, обдувается со всех сторон. Может быть, поэтому почти идеально сохранился сосновый сруб.В годы гонений на церковь она тоже уцелела. Возможно, спасло то, что рядом стоит каменная Спасская церковь, значительную часть которой разобрали на кирпич, в этих местах более ценный материал, чем дерево. А вот внутреннее убранство храма не уцелело, большая его часть была разграблена. В 60-е годы Никольская церковь была признана памятником федерального значения.Дождевая вода по углам начала попадать внутрь, поэтому самое главное устранить причину протечек, отремонтировать крыльцо. Каждый год в Починок из Опарино приезжает группа добровольцев, чтобы прибрать территорию. Ремонтировать сам памятник деревянного зодчества никто из местных не имеет права, заниматься этим может только специализированная организация после согласования с региональным и федеральным ведомствами и выделения средств. А пока хранитель церкви Дина Павловна делает то, что ей под силу, следит, чтобы в храме всегда было чисто.