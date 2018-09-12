ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

12 сентября 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 69.5728
EURO: 80.6488
Погода в городе Кирове:
ночью:  +13...+15°C
утром:  +14...+16°C
Добавить в избранное
Новости / Село

В Куменском районе началась уборка рапса

Сегодня, 20:46 | Просмотров: 56 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Куменском районе началась уборка рапса. Эта культура выращивается здесь в больших объемах пока в порядке эксперимента, но уже начала доказывать свою эффективность.

Рапс - это сельскохозяйственная культура, которая может использоваться как однолетняя трава - на скармливание животным. Также скот может питаться рапсовым жмыхом: именно он позволяет хорошо сбалансировать рацион.

Куменские аграрии стали первопроходцами. Они впервые стали добавлять в рацион животных рапсовый жмых вместо дорогостоящего подсолнечного. При немалых затратах на оборудование выявились и явные преимущества производства рапса.

В Куменском районе началась уборка рапса АЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В кормовом очень важна, очень питательна. Мы раньше использовали подсолнечный жмых, сегодня требовательность к кормлению увеличивается, и такая культура, как рапс, помогает сбалансировать наше кормление животных».
Лет двадцать назад рапс использовали как культуру, улучшающую плодородие почвы. Сегодня появились сорта, которые можно использовать и на семена.

Из семян кировские аграрии научились получать масло, которое имеет множество применений.

В Куменском районе началась уборка рапса ВЛАДИМИР ШУЛАЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ:
«При урожайности свыше десяти центнеров, когда есть свой отжим, то это 100% рентабельности, если урожайность около 20 центнеров, то уже 200% и выше. Если к этому подходить с умом, то это самая рентабельная культура, которую у нас можно производить».
 
 
Еще одно достоинство рапса в том, что эта культура выращена в нашем регионе. Семена не несут в себе опасных болезней, в отличие от импортного посевного материала. Вместе с тем, производство рапса требует больших затрат на приобретение удобрений, средств защиты, подготовку сушильного оборудования и цехов по изготовлению жмыха.

Несмотря на это количество засеиваемых площадей рапсом в нашем регионе с каждым годом увеличивается.

Его производство в Куменском районе доказало свою эффективность, но пока в порядке эксперимента, который продолжается уже несколько лет.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

93% жилфонда Кирова готово к началу отопительного сезона.

12:02 12.09.2018


93% жилфонда Кирова готово к началу отопительного сезона.

ХК «Родина» подал заявку на участие в первом этапе Кубка России.

11:20 12.09.2018


ХК «Родина» подал заявку на участие в первом этапе Кубка России.

В Уржуме более 2 тысяч жителей остались без газоснабжения.

10:02 12.09.2018


В Уржуме более 2 тысяч жителей остались без газоснабжения.

В Кирове восстановят дом художника Дмитрия Чарушина.

9:46 12.09.2018


В Кирове восстановят дом художника Дмитрия Чарушина.

В Кировской области установили новую величину прожиточного минимума.

9:27 12.09.2018


В Кировской области установили новую величину прожиточного минимума.

Кировский боксёр стал победителем всероссийских соревнований спортобщества «Динамо».

8:52 12.09.2018


Кировский боксёр стал победителем всероссийских соревнований спортобщества «Динамо».

В Кирове разработают новые правила обустройства парковок в исторической части города.

11:20 11.09.2018


В Кирове разработают новые правила обустройства парковок в исторической части города.

Все новости

Вести. Кировская область

Домик для хоббита под Советском

20:47 12.09.2018


Домик для хоббита под Советском

В Куменском районе началась уборка рапса

20:46 12.09.2018


В Куменском районе началась уборка рапса

Закончен ремонт кардиохирургического отделения областной клинической больницы

20:45 12.09.2018


Закончен ремонт кардиохирургического отделения областной клинической больницы

В Дендропарке стартовал городской слёт "Юный знаток природы"

18:05 12.09.2018


В Дендропарке стартовал городской слёт "Юный знаток природы"

В Опаринском районе уникальная деревянная церковь нуждается в реставрации

18:03 12.09.2018


В Опаринском районе уникальная деревянная церковь нуждается в реставрации

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Кормовые проблемы

07.02.2013


Кормовые проблемы

Уборка и сев

18.08.2016


Уборка и сев

Семинар по рапсу пройдет в августе в хозяйстве Мокинское Советского района

05.08.2015


Семинар по рапсу пройдет в августе в хозяйстве Мокинское Советского района

Оричевские аграрии поделились опытом выращивания кукурузы

12.09.2018


Оричевские аграрии поделились опытом выращивания кукурузы

В Кировской области началась уборка урожая.

05.08.2016


В Кировской области началась уборка урожая.

Выездное совещание

08.04.2013


Выездное совещание

Популярные новости

Игорь Загоскин утверждён главным тренером «Родины».

04.09.2018


Игорь Загоскин утверждён главным тренером «Родины».

В Кирове провели конкурс осеменаторов и зоотехников-селекционеров

31.08.2018


В Кирове провели конкурс осеменаторов и зоотехников-селекционеров

В Кирове прошел сильный дождь.

01.09.2018


В Кирове прошел сильный дождь.

1 сентября Игорь Васильев запустил в соцсетях флешмоб "Вспомни школу".

01.09.2018


1 сентября Игорь Васильев запустил в соцсетях флешмоб "Вспомни школу".

Хоккеисты "Родины" готовятся к участию в Кубке России

06.09.2018


Хоккеисты "Родины" готовятся к участию в Кубке России

В Кировской области подводят итоги Единого дня голосования.

10.09.2018


В Кировской области подводят итоги Единого дня голосования.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх