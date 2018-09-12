В Куменском районе началась уборка рапса
Рапс - это сельскохозяйственная культура, которая может использоваться как однолетняя трава - на скармливание животным. Также скот может питаться рапсовым жмыхом: именно он позволяет хорошо сбалансировать рацион.
Куменские аграрии стали первопроходцами. Они впервые стали добавлять в рацион животных рапсовый жмых вместо дорогостоящего подсолнечного. При немалых затратах на оборудование выявились и явные преимущества производства рапса.
АЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В кормовом очень важна, очень питательна. Мы раньше использовали подсолнечный жмых, сегодня требовательность к кормлению увеличивается, и такая культура, как рапс, помогает сбалансировать наше кормление животных».
Лет двадцать назад рапс использовали как культуру, улучшающую плодородие почвы. Сегодня появились сорта, которые можно использовать и на семена.
Из семян кировские аграрии научились получать масло, которое имеет множество применений.
ВЛАДИМИР ШУЛАЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ:
Несмотря на это количество засеиваемых площадей рапсом в нашем регионе с каждым годом увеличивается.
Его производство в Куменском районе доказало свою эффективность, но пока в порядке эксперимента, который продолжается уже несколько лет.
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