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«При урожайности свыше десяти центнеров, когда есть свой отжим, то это 100% рентабельности, если урожайность около 20 центнеров, то уже 200% и выше. Если к этому подходить с умом, то это самая рентабельная культура, которую у нас можно производить».

В Куменском районе началась уборка рапса. Эта культура выращивается здесь в больших объемах пока в порядке эксперимента, но уже начала доказывать свою эффективность.Рапс - это сельскохозяйственная культура, которая может использоваться как однолетняя трава - на скармливание животным. Также скот может питаться рапсовым жмыхом: именно он позволяет хорошо сбалансировать рацион.Куменские аграрии стали первопроходцами. Они впервые стали добавлять в рацион животных рапсовый жмых вместо дорогостоящего подсолнечного. При немалых затратах на оборудование выявились и явные преимущества производства рапса.Из семян кировские аграрии научились получать масло, которое имеет множество применений.Еще одно достоинство рапса в том, что эта культура выращена в нашем регионе. Семена не несут в себе опасных болезней, в отличие от импортного посевного материала. Вместе с тем, производство рапса требует больших затрат на приобретение удобрений, средств защиты, подготовку сушильного оборудования и цехов по изготовлению жмыха.Несмотря на это количество засеиваемых площадей рапсом в нашем регионе с каждым годом увеличивается.Его производство в Куменском районе доказало свою эффективность, но пока в порядке эксперимента, который продолжается уже несколько лет.