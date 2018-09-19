Деревня Собакино борется за звание самой красивой в Кировской области

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Населенный пункт небольшой, зато богатая история. Собакино Уржумского района претендует на звание "самая красивая деревня Кировской области". Здесь и правда есть, на что посмотреть и чему удивиться.Добротные дома, сложенные из кирпича. А кирпич сделан из глины, которую добыли за соседним холмом. Эти здания были построены простыми крестьянами в начале прошлого века. Делали на века.Алексей Лебедев живет в этом доме с самого рождения. Он знает историю родной деревни Собакино на отлично. Алексей культорганизатор местного клуба. Собакинцы всегда славились любовью к малой родине и дружбой. И поныне все делают вместе.Эту избушку в детском саду сложили своими руками еще в 90-е годы. Три года назад, опять же, своими силами поставили памятник землякам. Тем, кто участвовал в боях Великой отечественной войны. В деревне Собакино много достопримечательностей.Традиции в Собакино чтят. Жителям предлагали сменить название деревни. Переименовать в "Лебедевы". Такую фамилию носит примерно 70-т процентов жителей, однако, собакинцы были категорически против таких изменений.Со временем Собака превратилась в Собакино. Сегодня деревня благоустроена, почти у каждого дома разбит цветник. Собакино претендует на звание самой красивой деревни Кировской области. Участвует в одноименном конкурсе.В этом году Собакино исполнилось 555-ть лет. Жители планируют и дальше улучшать свою деревню. Сначала надо достроить часовню, а затем благоустроить пруд.