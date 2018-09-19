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Новости / Село

Деревня Собакино борется за звание самой красивой в Кировской области

Сегодня, 10:38 | Просмотров: 128 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Населенный пункт небольшой, зато богатая история. Собакино Уржумского района претендует на звание "самая красивая деревня Кировской области". Здесь и правда есть, на что посмотреть и чему удивиться.

Добротные дома, сложенные из кирпича. А кирпич сделан из глины, которую добыли за соседним холмом. Эти здания были построены простыми крестьянами в начале прошлого века. Делали на века.

Деревня Собакино борется за звание самой красивой в Кировской областиАЛЕКСЕЙ ЛЕБЕДЕВ, КУЛЬТОРГАНИЗАТОР СОБАКИНСКОГО КЛУБА:
«Метровые стены, хорошо, уютно. Летом не жарко, зимой не холодно».
 
Алексей Лебедев живет в этом доме с самого рождения. Он знает историю родной деревни Собакино на отлично. Алексей культорганизатор местного клуба. Собакинцы всегда славились любовью к малой родине и дружбой. И поныне все делают вместе.

АЛЕКСЕЙ ЛЕБЕДЕВ, КУЛЬТОРГАНИЗАТОР СОБАКИНСКОГО КЛУБА:
«Все, что есть у нас - своими руками построено. Детскую площадку сделали по ППМИ. Купель сделали».

Эту избушку в детском саду сложили своими руками еще в 90-е годы. Три года назад, опять же, своими силами поставили памятник землякам. Тем, кто участвовал в боях Великой отечественной войны. В деревне Собакино много достопримечательностей.

Деревня Собакино борется за звание самой красивой в Кировской областиАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Это металлическое строение располагается рядом с купелью. Внутри труба, из которой течет вода и большая деревянная ванна. Правильно она называется - колода. Сюда приходят женщины, что бы полоскать белье. Конечно, в этом нет какой-то большой необходимости, это скорее дань традициям».

Традиции в Собакино чтят. Жителям предлагали сменить название деревни. Переименовать в "Лебедевы". Такую фамилию носит примерно 70-т процентов жителей, однако, собакинцы были категорически против таких изменений.

Деревня Собакино борется за звание самой красивой в Кировской областиОЛЬГА ЗЯЗИНА, ЗАВ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОТДЕЛОМ С. ШЕВНИНО УРЖУМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«Деревня наша образовалась в 1463-м году. Первый поселенец был со старинным именем Совак. Легче было произносить "Собак". Поэтому деревня в документах прошлого именовалась Собака».
 
Со временем Собака превратилась в Собакино. Сегодня деревня благоустроена, почти у каждого дома разбит цветник. Собакино претендует на звание самой красивой деревни Кировской области. Участвует в одноименном конкурсе.

ОЛЬГА ЗЯЗИНА, ЗАВ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОТДЕЛОМ С. ШЕВНИНО УРЖУМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«Все мы свою деревню очень любим и стараемся, что бы она у нас была более благоустроенной».

В этом году Собакино исполнилось 555-ть лет. Жители планируют и дальше улучшать свою деревню. Сначала надо достроить часовню, а затем благоустроить пруд.


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