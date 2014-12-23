Строительство семенного завода и родильного отделения для крупного рогатого скота в Уржумском районе

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В Уржумском районе идет строительство семенного завода и родильного отделения для крупного рогатого скота. Что уже сделано, оценил министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков.Поездка началась с посещения семенного завода в селе Рождественском. Объект находится на стадии строительства и докупки необходимого оборудования, однако работа на нём уже кипит. В частности - высушена первая партия семян. Они пойдут не только на нужды области, но и за ее пределы.Запланировано производство семян ячменя ярового, озимой ржи, гороха и ярового рапса. Уже запущено импортное оборудование, были приобретены питомники зерновых культур, сейчас готовится база для переработки. В полной мере весь комплекс начнет работать с июля следующего года. Результатом будут откалиброванные и отобранные семена. Следующей точкой рабочего визита стала компания "Пригородное". Здесь заканчивается строительство родильного отделения для крупного рогатого скота.Отделение будет отличаться особой планировкой по секциям - в первой, второй и третьей будут располагаться нетели, и чем ближе будет время отела, тем дальше по секциям будут располагаться коровы.Родильные боксы с первого по шестой будут предназначаться для отёла. После - коровы какое-то время будут находиться с теленком. Это делается специально, для увеличения молокотдачи. Затем телят отправляют в профилакторий, где их будут держать до двух месяцев. Во время поездки министра также посетил аграрно-технический техникум, крестьянское хозяйства Евгения Полякова и провел рабочее совещание по поддержке малых форм хозяйствования.