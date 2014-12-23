Строительство семенного завода и родильного отделения для крупного рогатого скота в Уржумском районе
Поездка началась с посещения семенного завода в селе Рождественском. Объект находится на стадии строительства и докупки необходимого оборудования, однако работа на нём уже кипит. В частности - высушена первая партия семян. Они пойдут не только на нужды области, но и за ее пределы.
АЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это первый строящийся завод в Кировской области по производству семян зерновых культур, многолетних трав - это следующий шаг вперед. Мир не стоит на месте, семеноводство - это наша перспектива».
Запланировано производство семян ячменя ярового, озимой ржи, гороха и ярового рапса. Уже запущено импортное оборудование, были приобретены питомники зерновых культур, сейчас готовится база для переработки. В полной мере весь комплекс начнет работать с июля следующего года. Результатом будут откалиброванные и отобранные семена. Следующей точкой рабочего визита стала компания "Пригородное". Здесь заканчивается строительство родильного отделения для крупного рогатого скота.
АЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Сейчас в этом помещении находится 120 дойных коров вместе со своими телятами. После того, как откроется новое родильное отделение, здесь останутся только дойные коровы, что позволит улучшить производительность».
Отделение будет отличаться особой планировкой по секциям - в первой, второй и третьей будут располагаться нетели, и чем ближе будет время отела, тем дальше по секциям будут располагаться коровы.
ФЕДОР СЕМИГЛАЗОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ООО "ПРИГОРОДНОЕ":
«Секции оборудованы выгульными левадами, то есть, они могут свободно перемещаться из них. Каждая группа будет содержаться в своей секции».
Родильные боксы с первого по шестой будут предназначаться для отёла. После - коровы какое-то время будут находиться с теленком. Это делается специально, для увеличения молокотдачи. Затем телят отправляют в профилакторий, где их будут держать до двух месяцев. Во время поездки министра также посетил аграрно-технический техникум, крестьянское хозяйства Евгения Полякова и провел рабочее совещание по поддержке малых форм хозяйствования.
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