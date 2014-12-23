ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

25 сентября 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 66.1594
EURO: 77.6844
Погода в городе Кирове:
днём:  +9...+11°C
вечером:  +10...+12°C
Добавить в избранное
Новости / Село

Строительство семенного завода и родильного отделения для крупного рогатого скота в Уржумском районе

Сегодня, 10:46 | Просмотров: 98 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Уржумском районе идет строительство семенного завода и родильного отделения для крупного рогатого скота. Что уже сделано, оценил министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков.

Поездка началась с посещения семенного завода в селе Рождественском. Объект находится на стадии строительства и докупки необходимого оборудования, однако работа на нём уже кипит. В частности - высушена первая партия семян. Они пойдут не только на нужды области, но и за ее пределы.

Строительство семенного завода и родильного отделения для крупного рогатого скота в Уржумском районеАЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это первый строящийся завод в Кировской области по производству семян зерновых культур, многолетних трав - это следующий шаг вперед. Мир не стоит на месте, семеноводство - это наша перспектива».
 
Запланировано производство семян ячменя ярового, озимой ржи, гороха и ярового рапса. Уже запущено импортное оборудование, были приобретены питомники зерновых культур, сейчас готовится база для переработки. В полной мере весь комплекс начнет работать с июля следующего года. Результатом будут откалиброванные и отобранные семена. Следующей точкой рабочего визита стала компания "Пригородное". Здесь заканчивается строительство родильного отделения для крупного рогатого скота.

Строительство семенного завода и родильного отделения для крупного рогатого скота в Уржумском районеАЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Сейчас в этом помещении находится 120 дойных коров вместе со своими телятами. После того, как откроется новое родильное отделение, здесь останутся только дойные коровы, что позволит улучшить производительность».

Отделение будет отличаться особой планировкой по секциям - в первой, второй и третьей будут располагаться нетели, и чем ближе будет время отела, тем дальше по секциям будут располагаться коровы.

Строительство семенного завода и родильного отделения для крупного рогатого скота в Уржумском районеФЕДОР СЕМИГЛАЗОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ООО "ПРИГОРОДНОЕ":
«Секции оборудованы выгульными левадами, то есть, они могут свободно перемещаться из них. Каждая группа будет содержаться в своей секции».
 
Родильные боксы с первого по шестой будут предназначаться для отёла. После - коровы какое-то время будут находиться с теленком. Это делается специально, для увеличения молокотдачи. Затем телят отправляют в профилакторий, где их будут держать до двух месяцев. Во время поездки министра также посетил аграрно-технический техникум, крестьянское хозяйства Евгения Полякова и провел рабочее совещание по поддержке малых форм хозяйствования.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Юрьянском районе столкнулись две иномарки: 4 человека пострадали.

11:11 25.09.2018


В Юрьянском районе столкнулись две иномарки: 4 человека пострадали.

В Кильмезском районе в кювет вылетел ВАЗ-21011.

11:06 25.09.2018


В Кильмезском районе в кювет вылетел ВАЗ-21011.

В пригороде Кирова ВАЗ-2115 врезался в лося.

11:01 25.09.2018


В пригороде Кирова ВАЗ-2115 врезался в лося.

Проект промышленного кластера биотехнологий Кировской области получит субсидиарную поддержку Минпромторга РФ

10:46 25.09.2018


Проект промышленного кластера биотехнологий Кировской области получит субсидиарную поддержку Минпромторга РФ

Прокуратура проведет «горячую линию» и прием участников долевого строительства.

10:34 25.09.2018


Прокуратура проведет «горячую линию» и прием участников долевого строительства.

В Кирове начинается отопительный сезон.

10:09 25.09.2018


В Кирове начинается отопительный сезон.

В ЗАТО Первомайский открыли новую детскую площадку.

18:21 24.09.2018


В ЗАТО Первомайский открыли новую детскую площадку.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирово-Чепецке прошли Чемпионат и Первенство области на короткой воде

11:58 25.09.2018


В Кирово-Чепецке прошли Чемпионат и Первенство области на короткой воде

Выставка "Песок и кровь" Франсиско Гойя и Пабло Пикассо в выставочном зале художественного музея

11:55 25.09.2018


Выставка "Песок и кровь" Франсиско Гойя и Пабло Пикассо в выставочном зале художественного музея

В Слободском районе прошли соревнования по джигитовке

10:51 25.09.2018


В Слободском районе прошли соревнования по джигитовке

Кировские студенты разработали умные стеклопакеты и суперконденсаторы

10:48 25.09.2018


Кировские студенты разработали умные стеклопакеты и суперконденсаторы

Строительство семенного завода и родильного отделения для крупного рогатого скота в Уржумском районе

10:46 25.09.2018


Строительство семенного завода и родильного отделения для крупного рогатого скота в Уржумском районе

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Алексей Котлячков оценил, как идет строительство роботизированной молочной фермы в Уржумском районе

23.12.2014


Алексей Котлячков оценил, как идет строительство роботизированной молочной фермы в Уржумском районе

Итоги сельхозработ в Кировской области

29.09.2016


Итоги сельхозработ в Кировской области

В Опаринском районе открылась семейная ферма

14.01.2015


В Опаринском районе открылась семейная ферма

В Кировской области началась уборка урожая.

05.08.2016


В Кировской области началась уборка урожая.

Зимовка скота в регионе прошла успешно

04.04.2017


Зимовка скота в регионе прошла успешно

Молоко у коровы на языке

29.07.2008


Молоко у коровы на языке

Популярные новости

Появился новый вид мошенничества с банковскими картами.

20.09.2018


Появился новый вид мошенничества с банковскими картами.

Кировская региональная ипотечная корпорация признана банкротом.

21.09.2018


Кировская региональная ипотечная корпорация признана банкротом.

В Опаринском районе на пожаре погибли двое малолетних детей.

20.09.2018


В Опаринском районе на пожаре погибли двое малолетних детей.

Главу Афанасьевского района подозревают в незаконном предпринимательстве и злоупотреблении должностными полномочиями.

13.09.2018


Главу Афанасьевского района подозревают в незаконном предпринимательстве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Деревня Собакино борется за звание самой красивой в Кировской области

19.09.2018


Деревня Собакино борется за звание самой красивой в Кировской области

В Кирове будут судить экс-сотрудника министерства здравоохранения.

24.09.2018


В Кирове будут судить экс-сотрудника министерства здравоохранения.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх