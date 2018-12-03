В Фаленском районе открылся новый животноводческий комплекс

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В Фаленском районе состоялось открытие нового животноводческого комплекса. Строительство стало возможным благодаря грантовой поддержке фермеров. И это уже второй грант, который получило хозяйство Александра Ефремова.За пять лет, с момента начала строительства первого коровника поголовье крупного рогатого скота в хозяйстве увеличилось с 43 голов до 360. Открытие новой фермы стало событием не только для Фаленского района, но и для всего региона.При строительстве второго коровника были учтены недостатки прошлых лет, улучшено содержание животных. Так, установили светодиодные лампы, стали поить коров теплой водой, улучшили вентиляцию, снизили уровень влажности. Все это в целом дало значительный привес молока. За 2017 надой на одну корову составил 7 553 кг.Отметим, что все оснащение на ферме местное - навозоудалитель произведен в Слободском, вентиляцию делали в Малмыжском районе, освещение - в Уржуме. На средства гранта также были приобретены трактор, миксер-кормосмеситель, тракторный полуприцеп - раздатчик кормов. Напомним, что программа поддержки фермеров по созданию животноводческих хозяйств и семейных ферм работает в области с 2012 года. За это время реализовано более 80 проектов, общая сумма грантов - 350 миллионов рублей из федерального и областного бюджета.