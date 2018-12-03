В Фаленском районе открылся новый животноводческий комплекс
За пять лет, с момента начала строительства первого коровника поголовье крупного рогатого скота в хозяйстве увеличилось с 43 голов до 360. Открытие новой фермы стало событием не только для Фаленского района, но и для всего региона.
АЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ:
«Любой объект, большой, маленький, это труд людей, серьезный труд, в сельском хозяйстве непросто работать, особенно в молочном животноводстве, у нас есть разные фермеры, кто-то занимается чисто растениеводством, кто-то занимается откормом крупного рогатого скота, но самое серьезное и самое тяжелое - молочное животноводство, поэтому мы сегодня в очередной раз видим и с удовольствием обозначаем, что дорогу одолевает идущий».
При строительстве второго коровника были учтены недостатки прошлых лет, улучшено содержание животных. Так, установили светодиодные лампы, стали поить коров теплой водой, улучшили вентиляцию, снизили уровень влажности. Все это в целом дало значительный привес молока. За 2017 надой на одну корову составил 7 553 кг.
АЛЕКСАНДР ЕФРЕМОВ, ГЛАВА КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА:
«В 2013 году мы получили первый грант - 10 миллионов 720 тысяч, в 2017 у нас сумма граната получилась 17 миллионов, плюс 11 миллионов собственных средств, полностью все строительство и покупка техники у нас вышла в 28 миллионов».
Отметим, что все оснащение на ферме местное - навозоудалитель произведен в Слободском, вентиляцию делали в Малмыжском районе, освещение - в Уржуме. На средства гранта также были приобретены трактор, миксер-кормосмеситель, тракторный полуприцеп - раздатчик кормов. Напомним, что программа поддержки фермеров по созданию животноводческих хозяйств и семейных ферм работает в области с 2012 года. За это время реализовано более 80 проектов, общая сумма грантов - 350 миллионов рублей из федерального и областного бюджета.
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