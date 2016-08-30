В селе Елгань Унинского района открыли новый животноводческий комплекс

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«Мы строим уже по европейским технологиям, комфорт коровам, большое воздушное пространство на фермах, мягкие полы, это все соблюдено. Пока мы все это делаем, уже перевалили 8 тысяч надой, то есть новые технологии дают большое молоко».

«Обещания, которые были у власти, в том числе, на техническое перевооружение, было принято губернатором решение еще 100 миллионов выделить дополнительно к тем денежным средствам, которые в первоначальном варианте приняты в бюджете, и во втором чтении - 100 миллионов рублей, и 52 миллиона, в том числе, для "Елгани" 10 миллионов в первом квартале следующего года будет выплачено».

В селе Елгань Унинского района состоялось открытие нового животноводческого комплекса. Перенять опыт организации эффективного ведения производства приехали и руководители других хозяйств региона.Животноводческий комплекс пополнился сразу тремя объектами - это молочно-товарная ферма на 400 голов, по 200 голов можно разместить в новом родильном отделении и телячьей деревне. Это важный шаг для предприятия, имеющего статус племрепродуктора по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы.А в новой телячьей деревне планируют вырастить молодняк, который будет давать по 9 и 10 тысяч килограммов молоко в год. В домиках телята растут быстро, меньше болеют. Помогают и современные технологии. На ферме с доильными роботами, которая была запущена в 2016-м, продуктивность на тысячу килограммов выше, чем в целом по хозяйству. Причем, роботы здесь не только доят коров, но и подталкивают корма. В прошлом году хозяйство получило субсидии из областного и федерального бюджета, в том числе, и на возмещение прямых затрат по строительству комплекса. Поддержат "Елгань" и другие сельхозпредприятия и в следующем году.Ферма, где установлено сразу восемь доильных роботов - сотая в мире и только четвертая в России. Перенять опыт организации эффективного ведения производства в "Елгань" приехали руководители других хозяйств. Кроме того, была организована встреча с представителями компании-поставщика по правильному обслуживанию оборудования.