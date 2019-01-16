Игорь Васильев посетил одно из ведущих хозяйств в Оричевском районе

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В Кировской области началась заготовка кормов. Губернатор Игорь Васильев посетил с рабочим визитом одно из ведущих хозяйств в Оричевском районе.Этот комплекс был построен год назад - светлое проветриваемое помещение, оборудованное согласно последнему слову техники, позволяет животным чувствовать себя комфортнее обычного.СПК имени Кирова производит молоко, мясо, зерно, обеспечивая продовольствием не только Оричевский район и регион в целом, но и поставляет молоко и в другие регионы.Министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков поясняет, что хороший результат начинается именно с кормов.60% площади Кировской области находится под кормовыми культурами - это объясняется структурой сельского хозяйства - в регионе упор делается на молочное производство.Игорь Владимирович пожелал работникам кооператива успехов, и двигаться в том же направлении.