Игорь Васильев посетил одно из ведущих хозяйств в Оричевском районе
- Сколько животных уже сейчас у Вас?
- Более трёх тысяч. Мы за год прибавили.
- А в молоке сколько за год прибавилось?
- Вот на сегодня более 30-ти тонн.
Этот комплекс был построен год назад - светлое проветриваемое помещение, оборудованное согласно последнему слову техники, позволяет животным чувствовать себя комфортнее обычного.
- Это вот самый здоровый запах, который только может быть.
СПК имени Кирова производит молоко, мясо, зерно, обеспечивая продовольствием не только Оричевский район и регион в целом, но и поставляет молоко и в другие регионы.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Высокое качество молока, долгосрочный контракт, отсутствие сезонных колебаний - вот это самые лучшие характеристики молочного животноводства в Кировской области. Ну и мы сегодня с Алексеем Алексеевичем ещё посмотрели на заготовку кормов, она началась, планы большие».
Министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков поясняет, что хороший результат начинается именно с кормов.
АЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Самое главное понимание - молоко у коровы на языке, какой корм приготовишь, и, конечно, генетика сегодня за годы постепенно, шаг за шагом, она ж не токарный станок, она улучшается и улучшается, но коровку надо кормить, поэтому отношение к корму самое пристальное».
60% площади Кировской области находится под кормовыми культурами - это объясняется структурой сельского хозяйства - в регионе упор делается на молочное производство.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Задачи стоят большие, хозяйства вооружены прекрасной, так сказать, техникой, дай бог, чтобы погода крестьянам способствовала, и вовремя всё было убрано в достаточном количестве для того, чтобы наша программа "Миллион тонн молока" (я об этом сегодня говорил) успешно работала. И вот, кстати, такие примеры, когда каждое хозяйство прибавляет 5, 10, 15 тонн по уровню прошлого года - это здорово».
Игорь Владимирович пожелал работникам кооператива успехов, и двигаться в том же направлении.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
16.01.2019