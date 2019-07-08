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В Куменском районе определили лучшую доярку области

В Куменском районе определили лучшую доярку области

Сегодня, 11:05
245
Артем Макаров

В Куменском районе определили лучшую доярку Кировской области. В Вичевщине прошел 2й этап областного конкурса операторов машинного доения.

Сегодня доить корову - процесс технологичный и здесь не стоит торопиться. Марина Жданова не суетится. Ведь на втором этапе конкурса операторов машинного доения важнее сделать все правильно, нежели быстро. На первый взгляд незаметно, что специалист волнуется.

МАРИНА ЖДАНОВА, ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ:
«Очень, конечно, тяжело, но я надеюсь, мы справились, со всем волнением».

Еще один претендент на звание лучшего оператора машинного доения - Наталья Торкунова. Сегодня она выступает в родных стенах. Женщина работает на племзаводе "Октябрьский". Именно она добилась того, чтобы конкурс проходил здесь. Стала победителем первого этапа. Наталья Торкунова 16-ть лет работает с коровами. Несмотря на это, стать финалистом было очень не просто.

НАТАЛЬЯ ТОРКУНОВА, ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ:
«Перед тем, как приехать на областной конкурс, у нас проходил этап на своем рабочем месте, затем совхозный конкурс, районный конкурс, затем уже областной конкурс».

Во время конкурса жюри смотрит, как участницы соблюдают правила безопасности, последовательность доения и прочее. Решающим фактором, кто победит, может стать любая мелочь.

АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Что бы победить, участник должен справиться одновременно с тремя коровами. Если все будет сделано правильно, то он получит 70-т баллов. Если же будут допущены ошибки, то жюри вычтет баллы из итоговой суммы».

Конкурс операторов машинного доения состоит из двух этапов. Первый - это теория. Те, кто показал лучший результат, а это три человека, прошли дальше. Теперь они борются за звание лучшего специалиста региона.

АЛЕКСАНДР КИСЕЛЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО НАДЗОРА:
«С 23-го августа по 26-е, будет проходить 27й всероссийский конкурс операторов машинного доения. Город Уфа, республика Башкортостан. От кировской области - победитель, один участник областного конкурса будет принимать участие во всероссийском конкурсе».

Защищать честь региона отправится Наталья Торкунова. Она стала победителем областного конкурса операторов машинного доения. Добавим, этот конкурс проводится при поддержке областного правительства и проходит уже в 25-й раз.

В Куменском районе определили лучшую доярку области

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