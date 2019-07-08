В Куменском районе определили лучшую доярку области

В Куменском районе определили лучшую доярку Кировской области. В Вичевщине прошел 2й этап областного конкурса операторов машинного доения.Сегодня доить корову - процесс технологичный и здесь не стоит торопиться. Марина Жданова не суетится. Ведь на втором этапе конкурса операторов машинного доения важнее сделать все правильно, нежели быстро. На первый взгляд незаметно, что специалист волнуется.Еще один претендент на звание лучшего оператора машинного доения - Наталья Торкунова. Сегодня она выступает в родных стенах. Женщина работает на племзаводе "Октябрьский". Именно она добилась того, чтобы конкурс проходил здесь. Стала победителем первого этапа. Наталья Торкунова 16-ть лет работает с коровами. Несмотря на это, стать финалистом было очень не просто.Во время конкурса жюри смотрит, как участницы соблюдают правила безопасности, последовательность доения и прочее. Решающим фактором, кто победит, может стать любая мелочь.Конкурс операторов машинного доения состоит из двух этапов. Первый - это теория. Те, кто показал лучший результат, а это три человека, прошли дальше. Теперь они борются за звание лучшего специалиста региона.Защищать честь региона отправится Наталья Торкунова. Она стала победителем областного конкурса операторов машинного доения. Добавим, этот конкурс проводится при поддержке областного правительства и проходит уже в 25-й раз.