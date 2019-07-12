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В Кирове открылась ежегодная выставка "День поля Кировской области - 2019"

В Кирове открылась ежегодная выставка "День поля Кировской области - 2019"

Сегодня, 11:08
106
Альбина Самигуллина

В Кирове открылась ежегодная выставка "День поля Кировской области - 2019". Чем порадовали наши аграрии и гости мероприятия?

Выставка одна из крупнейших не только в области, но и в России. Среди её участников как отечественные, так и зарубежные производители сельскохозяйственной техники. А новые технологии в сфере сельского хозяйства будут интересны тем, кто хочет модернизировать своё производство.

АЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ:
«Выставка - она не ради выставки, а для того, чтобы мы повысили свою производительность труда, людей у нас в сельском хозяйстве остаётся меньше, производительность очень резко за эти годы возросла».

Производство молока в скором времени приблизится к отметке в 2 тысячи тонн в день, Кировская область - в числе первых по молочному производству в России, по приросту молока наш регион обгоняет только Калуга - всего на несколько килограммов. Также радует и то, что российская техника достойно соперничает с западными образцами. Ярославль, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону - и это далеко не все города, где занимаются производством сельскохозяйственных машин.

АЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ:
«Без сомнения, Слободской наш машиностроительный завод - на рынке очень прочно занял свои позиции, и, не просто заняв рынок, а предоставив нашим аграриям очень хорошие смесители - высокопроизводительные, надёжные, и сегодня на выставке я не могу не обозначить, что они произвели первую машину - подталкиватель кормов самоходный».
 
Некоторые образцы в этом году на выставке были представлены впервые. И велика вероятность, что скоро они появятся на кировских предприятиях. Также Алексей Котлячков отметил, что необходимо уделять большее внимание обучению будущих аграриев.

АЛЕКСЕЙ КОТЛЯЧКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ:
«Мы будем работать с техникумами, чтобы наполнить классы, это я тоже обещаю, сделаем, и мы не только студентов должны готовить высокопрофессиональными, мы будем с вами готовить инженерно-технических работников, которые работают в селе - повышать квалификацию, мы будем повышать квалификацию механизаторов».
 
Кроме того, большое внимание было уделено фактам простоя техники, которые в ближайшее время необходимо полностью ликвидировать.

В Кирове открылась ежегодная выставка

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