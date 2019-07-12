В Кирове открылась ежегодная выставка "День поля Кировской области - 2019". Чем порадовали наши аграрии и гости мероприятия?Выставка одна из крупнейших не только в области, но и в России. Среди её участников как отечественные, так и зарубежные производители сельскохозяйственной техники. А новые технологии в сфере сельского хозяйства будут интересны тем, кто хочет модернизировать своё производство.Производство молока в скором времени приблизится к отметке в 2 тысячи тонн в день, Кировская область - в числе первых по молочному производству в России, по приросту молока наш регион обгоняет только Калуга - всего на несколько килограммов. Также радует и то, что российская техника достойно соперничает с западными образцами. Ярославль, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону - и это далеко не все города, где занимаются производством сельскохозяйственных машин.Некоторые образцы в этом году на выставке были представлены впервые. И велика вероятность, что скоро они появятся на кировских предприятиях. Также Алексей Котлячков отметил, что необходимо уделять большее внимание обучению будущих аграриев.Кроме того, большое внимание было уделено фактам простоя техники, которые в ближайшее время необходимо полностью ликвидировать.