Лето зиму кормит: кировские аграрии отчитались о заготовке кормов

Пригородные хозяйства Кирова приступили к заготовке кормов - это один из важнейших этапов отрасли животноводства. Наш корреспондент Карина Алоян увидела, как идёт процесс.Лето кормит зиму. Истина для аграриев банальна, но проверена годами. Кормозаготовка - важный этап работы в сельском хозяйстве. На сегодняшний день заготовлено более 108 тыс. тонн сочных кормов - 85 процентов от общего плана.От качества кормовой базы зависит зимовка животных на фермах, и конечно, само качество молока. Сельхозпроизводители уделяют этому факту должное внимание. Полевые работы в этом году ведутся в непростых погодных условиях. Выручает современная техника.Общее производство зеленой массы на силос, сенаж и зеленый корм составит более 145 тысяч тонн. А значит, можно говорить с уверенностью, что животноводство кормами будет обеспечено.