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Лето зиму кормит: кировские аграрии отчитались о заготовке кормов

Лето зиму кормит: кировские аграрии отчитались о заготовке кормов

Вчера, 14:59
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Карина Алоян

Пригородные хозяйства Кирова приступили к заготовке кормов - это один из важнейших этапов отрасли животноводства. Наш корреспондент Карина Алоян увидела, как идёт процесс.

Лето кормит зиму. Истина для аграриев банальна, но проверена годами. Кормозаготовка - важный этап работы в сельском хозяйстве. На сегодняшний день заготовлено более 108 тыс. тонн сочных кормов - 85 процентов от общего плана.

НАТАЛЬЯ ИВАНЦОВА, АГРОНОМ ПО КОРМОПРОИЗВОДСТВУ:
«Сейчас мы убираем зерносмесь зернобобовую. Урожайность средняя у нас проходит 205 центнеров с гектара при плановой 120. Также мы убирали у нас новая культура, новая смесь - райграс однолетний в смеси с однолетним клевером».

От качества кормовой базы зависит зимовка животных на фермах, и конечно, само качество молока. Сельхозпроизводители уделяют этому факту должное внимание. Полевые работы в этом году ведутся в непростых погодных условиях. Выручает современная техника.

ИГОРЬ УСТЮГОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТОРГОВЛИ ГОРОДА КИРОВА:
«Сама кормозаготовка осуществляется новой техникой преимущественно как отечественного, так и импортного производства. Техника современная и позволяет заготовить и большие объемы в нужные сроки и соответствующего высокого качества».

Общее производство зеленой массы на силос, сенаж и зеленый корм составит более 145 тысяч тонн. А значит, можно говорить с уверенностью, что животноводство кормами будет обеспечено.

Лето зиму кормит: кировские аграрии отчитались о заготовке кормов

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