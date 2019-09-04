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В 9 районах Кировской области ввели режим ЧС.

В 9 районах Кировской области ввели режим ЧС.

Вчера, 11:18
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В 9 районах Кировской области ввели режим ЧС.
Режим чрезвычайной ситуации введен в связи с переувлажнением почвы из-за дождливой погоды.

По информации регионального Минсельхоза, ущерб от неблагоприятных погодных условий оценивается в 20 млн рублей.

Наиболее пострадали хозяйства в девяти районах: Кильмезском, Афанасьевском, Унинском, Шабалинском, Нагорском, Слободском, Свечинском, Фаленском и Зуевском.

Посевы сельскохозяйственных культур погибли на площади около 3 тыс. га, также пострадало около 2 тыс. т сена.

Напомним, в мае-июле режим ЧС был объявлен в шести районах области - в связи с гибелью посевов от выпревания и засухи.

Также нынешним летом из-за града, ливня и сильного ветра погибли посадки картофеля на площади 60 гектаров в Верхошижемском районе.

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