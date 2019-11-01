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Вместо благоустроенной детской площадки перепаханное поле в поселке Октябрьском Мурашинского района

Вместо благоустроенной детской площадки перепаханное поле в поселке Октябрьском Мурашинского района

Сегодня, 10:54
200
Артем Макаров
Вместо благоустроенной детской площадки перепаханное поле в поселке Октябрьском Мурашинского района


Грязь и снег вместо благоустроенной детской площадки. В поселке Октябрьском Мурашинского района сорвано исполнение федеральной программы "Формирование комфортной городской среды".

Перепаханное поле, запорошенное первым снегом. Недавно на этом месте была детская площадка. Своими руками ее возвели местные жители. В этом году они стали участниками федеральной программы, площадку должны были благоустроить, залить асфальт, поставить скамейки. Торги состоялись еще весной. Закончить площадку должны были к первому октября.

- Пришла зима, появились работники у нас.

Жители выяснили, что все лето рабочие были заняты на других объектах. В поселок Октябрьский технику перекинули, когда на улице уже лежал снег. Горе-строители не только не смогли создать новую площадку, но и разрушили старую.

ЕВГЕНИЙ ТЫМКО:
«Там у нас домики были, качели, сейчас разломали и ничего нет. Приехали они сюда раньше августа. Все изломали, и никто ничего и не делал».

В окрестных домах живут более двух десятков детей. Теперь они, по большей части сидят дома, говорят родители. Малыши сильно обижены на взрослых, из-за того, что играть теперь негде.

СЕРГЕЙ ТОРОЩИН:
«Ребёнки ругаются. У меня двое детей маленьких. Старшей шесть лет. Ругает».

Как выяснили жители, подрядчик хотел бы закончить работу в этом году. Но такая площадка жителям не нужна. Они уверены, что асфальт и все благоустройство растает весной вместе со снегом. Отметим, изначально стоимость проекта составляла более миллиона, двухсот тысяч  рублей.

АЛЕКСАНДР ШАЛАГИНОВ, ГЛАВА МУРАШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«Деньги не заплачены, не израсходовано ни копейки. Все затраты, которые есть - это понес подрядчик. Жители очень надеялись и очень хотели эту площадку».

Свои деньги вложил и бюджет сельского поселения. Местные власти сделали сточные канавы и подготовили площадку для работ. Эти средства, как и деньги, полученные по федеральной программе, уже не вернуть. Федеральные средства отправятся обратно в федеральный бюджет и далеко не факт, что в следующем году их выделят снова. Сейчас представители местных властей, вместе с чиновниками из правительства ищут пути выхода из сложившейся ситуации. Тем временем, жители окрестных домов готовятся к худшему. К тому, что останутся вообще без детской площадки.

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