Вместо благоустроенной детской площадки перепаханное поле в поселке Октябрьском Мурашинского района

Грязь и снег вместо благоустроенной детской площадки. В поселке Октябрьском Мурашинского района сорвано исполнение федеральной программы "Формирование комфортной городской среды".Перепаханное поле, запорошенное первым снегом. Недавно на этом месте была детская площадка. Своими руками ее возвели местные жители. В этом году они стали участниками федеральной программы, площадку должны были благоустроить, залить асфальт, поставить скамейки. Торги состоялись еще весной. Закончить площадку должны были к первому октября.Жители выяснили, что все лето рабочие были заняты на других объектах. В поселок Октябрьский технику перекинули, когда на улице уже лежал снег. Горе-строители не только не смогли создать новую площадку, но и разрушили старую.В окрестных домах живут более двух десятков детей. Теперь они, по большей части сидят дома, говорят родители. Малыши сильно обижены на взрослых, из-за того, что играть теперь негде.Как выяснили жители, подрядчик хотел бы закончить работу в этом году. Но такая площадка жителям не нужна. Они уверены, что асфальт и все благоустройство растает весной вместе со снегом. Отметим, изначально стоимость проекта составляла более миллиона, двухсот тысяч рублей.Свои деньги вложил и бюджет сельского поселения. Местные власти сделали сточные канавы и подготовили площадку для работ. Эти средства, как и деньги, полученные по федеральной программе, уже не вернуть. Федеральные средства отправятся обратно в федеральный бюджет и далеко не факт, что в следующем году их выделят снова. Сейчас представители местных властей, вместе с чиновниками из правительства ищут пути выхода из сложившейся ситуации. Тем временем, жители окрестных домов готовятся к худшему. К тому, что останутся вообще без детской площадки.