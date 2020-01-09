В Яранском районе жители вынуждены стоять в огромной очереди, чтобы получить дрова по льготе

Битва за дрова. Жители Яранского района ночью занимают очередь, чтобы подать заявление на получение древесины для отопления. И всё потому, что на это выделили лишь два дня.
О том, что лимиты по отпуску древесины будут снижены более чем вдвое, главам муниципальных образований сообщили в декабре. Затем появилась информация, что объемы все-таки увеличат, но в конце года рассказать об этом жителям не успели. В итоге после новогодних каникул у здания лесхоза образовалась огромная очередь.
ИГОРЬ СВИСТУНОВ:
«Практически до пяти вечера простоял, тут еще было больше 30 человек, но вечером сделали список, сегодня уже по списку, сегодня приехал уже не торопясь, но по счету 208-й, сомневаюсь, что попаду, но день-то простоять придется».
Причем, людям объявили, что принимать заявления будут только 9 и 10 января. И жителям домов с печным отоплением со всего района ринулись в Яранск. Семья Елены Потаповой из села Лум в прошлом году осталась без дров, видимо, не получится оформить документы и сейчас.
ЕЛЕНА ПОТАПОВА:
«Мы так и не попали, даже несмотря на то, что с ребенком, не пропустили, там просто давка была, очень много народу, занимали очередь с восьми вечера, мы уехали домой, там сказали, что вряд ли попадем, приезжайте в понедельник».
Пытались разобраться в ситуации и на совещании в администрации района. Понять, кто ввел жителей в заблуждение о таких сроках приема заявлений, так и не смогли. Глава Минлесхоза, который специально приехал в Яранск, пояснил, что нередки случаи заключения договоров купли-продажи лесных насаждений одним лицом по доверенности от имени трёх и более граждан. В связи с этим в регионе ужесточен контроль за нецелевым использованием выделяемой древесины, и в прошлом году на три тысячи снизилось количество кировчан, которые воспользовались этой услугой.
АЛЕКСЕЙ ШУРГИН, МИНИСТР ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Если в прошлом году такой ажиотаж был в семи районах, Яранский район сейчас единственный, который этот вопрос так остро поднял, поэтому мы будет проводить превентивные меры, я обращаюсь к гражданам, вы не имеете права переуступить эту древесину кому-либо».
Кроме того, отныне для исключения возможности перепродажи лесной отдел будет освидетельствовать древесину по каждому договору отдельно.
АЛЕКСЕЙ ШУРГИН, МИНИСТР ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Что написано в договоре, этот штабель вы покажете сотруднику лесного отдела, он у вас примет древесину, и после этого вы повезете, а мы проследим, чтобы вы эту древесину привезли именно тому гражданину, который дал вам доверенность на право заготовки».
На совещании также были высказаны предложения о том, как избавиться от очередей и принимать заявления не в райцентре, а в сельских администрациях.
ДЕНИС ИКОННИКОВ, ГЛАВА ЯРАНСКОГО РАЙОНА:
«Мы бы уже на местах могли бы людям объяснять, почему такая ситуация сложилась, достаточно, не достаточно, но они будут у нас на месте и в тепле, отработали одно поселение, например, Никулята, два дня, мы готовы ваших сотрудников туда увезти и обратно привезти, в этом проблем никаких нет, самое главное, ближе к народу стать».
А это уже предложение от жителей - выдавать выписки на дрова по улицам, в разные дни, и самое главное - информировать население об этом заблаговременно.