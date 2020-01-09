В Яранском районе жители вынуждены стоять в огромной очереди, чтобы получить дрова по льготе

Битва за дрова. Жители Яранского района ночью занимают очередь, чтобы подать заявление на получение древесины для отопления. И всё потому, что на это выделили лишь два дня.О том, что лимиты по отпуску древесины будут снижены более чем вдвое, главам муниципальных образований сообщили в декабре. Затем появилась информация, что объемы все-таки увеличат, но в конце года рассказать об этом жителям не успели. В итоге после новогодних каникул у здания лесхоза образовалась огромная очередь.Причем, людям объявили, что принимать заявления будут только 9 и 10 января. И жителям домов с печным отоплением со всего района ринулись в Яранск. Семья Елены Потаповой из села Лум в прошлом году осталась без дров, видимо, не получится оформить документы и сейчас.Пытались разобраться в ситуации и на совещании в администрации района. Понять, кто ввел жителей в заблуждение о таких сроках приема заявлений, так и не смогли. Глава Минлесхоза, который специально приехал в Яранск, пояснил, что нередки случаи заключения договоров купли-продажи лесных насаждений одним лицом по доверенности от имени трёх и более граждан. В связи с этим в регионе ужесточен контроль за нецелевым использованием выделяемой древесины, и в прошлом году на три тысячи снизилось количество кировчан, которые воспользовались этой услугой.Кроме того, отныне для исключения возможности перепродажи лесной отдел будет освидетельствовать древесину по каждому договору отдельно.На совещании также были высказаны предложения о том, как избавиться от очередей и принимать заявления не в райцентре, а в сельских администрациях.А это уже предложение от жителей - выдавать выписки на дрова по улицам, в разные дни, и самое главное - информировать население об этом заблаговременно.