Поделиться новостью:

Более двухсот пунктов содержит новое соглашение о социальном партнерстве между правительством региона, профсоюзами и советом хозяйственных руководителей. На подписании документа побывал наш корреспондент Артем Макаров.Напомним, трехстороннее соглашение о социальном партнерстве ведет свою историю с 92-го года. В нем прописаны взаимные обязательства между властями региона, профсоюзами и работодателями. Задача документа - максимально защитить права трудящихся. Подписанию этого соглашения предшествовал сложный переговорный процесс.В новом соглашении - более двухсот пунктов. Отдельные положения касаются уровня зарплату, обязанностей всех трех сторон и социальных гарантий работников.В конце встречи глава региона наградил объединения работодателей и профсоюзов специальным почетным знаком "80 лет Кировской области".