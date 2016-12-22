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Новости / Общество

Соглашение о социальном партнерстве

Вчера, 17:43 | Просмотров: 140 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Более двухсот пунктов содержит новое соглашение о социальном партнерстве между правительством региона, профсоюзами и советом хозяйственных руководителей. На подписании документа побывал наш корреспондент Артем Макаров.

Напомним, трехстороннее соглашение о социальном партнерстве ведет свою историю с 92-го года. В нем прописаны взаимные обязательства между властями региона, профсоюзами и работодателями. Задача документа - максимально защитить права трудящихся. Подписанию этого соглашения предшествовал сложный переговорный процесс.

Соглашение о социальном партнерствеИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Соглашение о социальном партнерстве - это наша "дорожная карта", в которой мы определили основные положения, по которым мы будем работать».

В новом соглашении - более двухсот пунктов. Отдельные положения касаются уровня зарплату, обязанностей всех трех сторон и социальных гарантий работников.

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас здравоохранение должен оценивать пациент, образование ученик, а работу в этом направлении должен оценивать работник. На это и направлено соглашение».

В конце встречи глава региона наградил объединения работодателей и профсоюзов специальным почетным знаком "80 лет Кировской области".


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