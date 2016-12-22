О запрете торговли в киосках спиртосодержащими жидкостями
Сегодня, 10:28 | Просмотров: 125 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Люди, употребляющие косметические жидкости внутрь, вредят не только своему здоровью - они представляют угрозу для окружающих. В Котельниче, к примеру, рядом со школой работал магазин, где торговали косметическим лосьоном. Его постоянные клиенты регулярно пугали своим видом и поведением проходящих мимо школьников и местных жителей.
ДАНИЛ СМИРНОВ, ЖИТЕЛЬ КОТЕЛЬНИЧА:
«Видел несколько раз. Они ругаются матом, пьют. Плохо это».
Кто и зачем покупает спиртосодержащие жидкости, знают и продавцы, и коммерсанты, которые содержат подобные торговые точки. И поскольку закон не запрещает, продавать суррогаты можно когда угодно и кому угодно.
- Всё понимаю, у нас в Котельниче нет работы, нам надо как-то жить. Детей кормить.
Но логику торговцев простым котельничанам было трудно понять.
ЕВГЕНИЯ ЗИМИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА КОТЕЛЬНИЧА:
«Со школой рядом это противозаконно, в первую очередь. Нужно принимать закон, который запрещал бы продавать это».
О пробелах в законодательстве, которые мешают бороться с торговлей "шкаликами", говорили и на пресс-конференции в УВД.
АЛЕКСЕЙ ЛЕВАНОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Формально такая продукция предназначена для наружного применения. Какие-либо ограничения на ее продажу на законодательном уровне отсутствуют. Поэтому меры правового воздействия у сотрудников полиции ограничены».
Добавим, что планомерная борьба с торговыми точками, где продают дешевые спиртосодержащие жидкости, в нашем регионе ведется несколько лет. При демонтаже первых ларьков, где продавали "медовые тоники" и "перчики", хозяева торговых точек пытались протестовать.
- А кто говорит, что это надо пить? На нем написано - не пить, наружно. Здесь закроете, на соседней улице будут торговать. Закон не запрещает.
После этого случая в Кирове было ликвидировано еще 60 ларьков, где торговали спиртосодержащими жидкостями. Администрация города не продлила договоры аренды с коммерсантами, делающими бизнес на здоровье кировчан. А с 9 декабря этого года в Кировской области полицейские совместно с сотрудниками Роспотребнадзора начали внеплановые проверки точек, где торгуют парфюмерией двойного назначения.
АЛЕКСЕЙ ЛЕВАНОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Проверено 120 торговых объектов, пресечено 19 правонарушений, из оборота изъято 190 литров спиртосодержащей продукции».
По данным областного МВД в Кировской области, за год в нашем регионе отравились суррогатами около трехсот человек, более 20-ти - погибли. В целом по стране статистика еще тревожней: в России от некачественного алкоголя за год погибает до 50 тысяч человек - цифра, сопоставимая с населением такого небольшого города, как Слободского.
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