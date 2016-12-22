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Новости / Общество

Заседание кировской городской думы

Сегодня, 10:30 | Просмотров: 102 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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В Кирове состоялось последнее в этом году заседание городской думы. Большая часть вопросов касалась финансовой сферы.

Городская казна сэкономит пять с половиной миллионов рублей на зарплатах муниципальных служащих и работников подведомственных городу казенных учреждений. Такое решение приняли депутаты гордумы на последнем заседании в этом году. Также народные избранники внесли еще несколько изменений в финансовый документ.

Заседание кировской городской думыВАЛЕРИЙ ВЛАДЫКИН, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА:
«Основное изменение, которое хотелось бы отметить - это получение федеральных и областных средств для выкупа школы, которая у нас построена в Зиновых на 1000 мест с современным физкультурным комплексом и бассейном».

Экономить депутаты также планируют и на себе. Кировские законодатели изменили структуру аппарата гордумы.

ВАЛЕРИЙ ВЛАДЫКИН, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА:
«Мы, объединив отделы, из двух делая один, соответственно экономим на зарплате, плюс мы делаем объединенную пресс-службу вместе с администрацией, что тоже понесет уменьшение расходов. Все это делается с целью уменьшения расходов на содержание аппарата кировской городской думы и аппарата главы города Кирова».

Депутаты приняли ряд решений о передаче муниципальной собственности различным организациям. Так, церковь Иоанна Предтечи получит здание церковно-приходской школы на Динамовском проезде. Кроме того, ряд объектов был передан в областное подчинение.

ВАЛЕРИЙ ВЛАДЫКИН, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА:
«Это нормальная рабочая обстановка, когда мы с областью находим общий язык, для того, что бы область могла выполнять свои цели и задачи, размещая те органы, которые необходимо в городе».

Всего, в ходе заседания депутаты обсудили 24 вопроса. Внесли изменения в некоторые актуальные документы, а также в план мероприятий по выполнению наказов избирателей.


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