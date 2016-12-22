Заседание кировской городской думы

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В Кирове состоялось последнее в этом году заседание городской думы. Большая часть вопросов касалась финансовой сферы.Городская казна сэкономит пять с половиной миллионов рублей на зарплатах муниципальных служащих и работников подведомственных городу казенных учреждений. Такое решение приняли депутаты гордумы на последнем заседании в этом году. Также народные избранники внесли еще несколько изменений в финансовый документ.Экономить депутаты также планируют и на себе. Кировские законодатели изменили структуру аппарата гордумы.Депутаты приняли ряд решений о передаче муниципальной собственности различным организациям. Так, церковь Иоанна Предтечи получит здание церковно-приходской школы на Динамовском проезде. Кроме того, ряд объектов был передан в областное подчинение.Всего, в ходе заседания депутаты обсудили 24 вопроса. Внесли изменения в некоторые актуальные документы, а также в план мероприятий по выполнению наказов избирателей.