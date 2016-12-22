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О стихийных свалках в Кировской области и борьбе за экологию гражданских активистов узнают на всероссийском уровне. Материалы наших коллег борются за призовые места на всероссийском конкурсе "Правда и справедливость", которые проводит Фонд Общероссийского Народного Фронта.Стихийную свалку в сосновом бору на одном из съездов трассы Подгорянка - Шихово кировский журналист Алексей Филиппов заметил еще летом. Увиденным был неприятно шокирован и без внимания ситуацию решил не оставлять.Фотографии стихийной свалки были сразу направлены в несколько надзорных ведомств. Реакция последовала быстро: спустя неделю обозначенный участок был освобожден от мусора, а Алексей на собственном опыте доказал, что инициатива любого человека может приносить реальные результаты.Алексей поделился своим опытом, написав статью. Сейчас этот материал в числе других участвует в конкурсе журналистских работ фонда Общероссийского Народного Фронта "Правда и справедливость".В целом же проблема сбора и переработки отходов в нашем регионе давно требует серьезной систематизации. Журналисты телекомпании ГТРК "Вятка" также не раз рассказывали о стихийных свалках в садоводческих товариществах и лесных массивах. И для решения этого вопроса вмешательства СМИ и периодических рейдов надзорных органов и муниципальных властей пока недостаточно.Действительно, вместо того, чтобы заключать договоры на вывоз мусора, люди нередко предпочитают экономить на экологии. Однако экономия эта - сомнительна, ведь несанкционированная свалка бытовых отходов уничтожает под собой даже самый плодородный слой почвы, на восстановление которого потребуются миллионы.Возможно, спасла бы ситуацию система сортировки бытовых отходов, которая уже давно налажена в европейских странах, но в нашей стране она пока не прижилась, так же как и механизм переработки. Разговоры о строительстве в Кировской области заводов по утилизации ТБО остались где-то в прошлом. И пока наше настоящее - это переполненный полигон в Костино, нашумевший и пока не построенный полигон в Осинцах, оставшийся в проекте полигон в Советске, и штрафы - на сегодня единственный способ повлиять на ситуацию.