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Новости / Общество

О стихийных свалках в Кировской области и борьбе за экологию гражданских активистов

Сегодня, 10:32 | Просмотров: 123 | Автор: Анастасия Корсакова | Версия для печати
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О стихийных свалках в Кировской области и борьбе за экологию гражданских активистов узнают на всероссийском уровне. Материалы наших коллег борются за призовые места на всероссийском конкурсе "Правда и справедливость", которые проводит Фонд Общероссийского Народного Фронта.

- Вдоль этой небольшой дорожки лежали кучи, примерно оттуда и по убыванию шли в сторону леса, мусор был разбросан меж сосен - глобальная такая, стихийная свалка.

Стихийную свалку в сосновом бору на одном из съездов трассы Подгорянка - Шихово кировский журналист Алексей Филиппов заметил еще летом. Увиденным был неприятно шокирован и без внимания ситуацию решил не оставлять.

О стихийных свалках в Кировской области и борьбе за экологию гражданских активистовАЛЕКСЕЙ ФИЛИППОВ, ЖУРНАЛИСТ:
«Начал искать инстанции, куда обратиться, чтобы сообщить об этой проблеме. Мне было интересно, будет это решаться или нет, и вообще, как этот механизм работает. Потому, что власти призывают нас сообщать о несанкционированных свалках и о каких-то стихийных вещах, но сообщить - это одно, а решать-то вопрос как-то надо».

Фотографии стихийной свалки были сразу направлены в несколько надзорных ведомств. Реакция последовала быстро: спустя неделю обозначенный участок был освобожден от мусора, а Алексей на собственном опыте доказал, что инициатива любого человека может приносить реальные результаты.

АЛЕКСЕЙ ФИЛИППОВ, ЖУРНАЛИСТ:
«Надо писать, потому что, если не писать и вообще не освещать эту процедуру, свою гражданскую позицию, то поменять вряд ли что-то удастся».

Алексей поделился своим опытом, написав статью. Сейчас этот материал в числе других участвует в конкурсе журналистских работ фонда Общероссийского Народного Фронта "Правда и справедливость".

В целом же проблема сбора и переработки отходов в нашем регионе давно требует серьезной систематизации. Журналисты телекомпании ГТРК "Вятка" также не раз рассказывали о стихийных свалках в садоводческих товариществах и лесных массивах. И для решения этого вопроса вмешательства СМИ и периодических рейдов надзорных органов и муниципальных властей пока недостаточно.

О стихийных свалках в Кировской области и борьбе за экологию гражданских активистовВАЛЕРИЙ ИЗМЕСТЬЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РОСПРИРОДНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Если, допустим, в голове того или иного гражданина нет совершенно никакой мысли, что мы должны нашу вятскую землю оставить чистой, то никакие штрафы не помогут».

Действительно, вместо того, чтобы заключать договоры на вывоз мусора, люди нередко предпочитают экономить на экологии. Однако экономия эта - сомнительна, ведь несанкционированная свалка бытовых отходов уничтожает под собой даже самый плодородный слой почвы, на восстановление которого потребуются миллионы.

Возможно, спасла бы ситуацию система сортировки бытовых отходов, которая уже давно налажена в европейских странах, но в нашей стране она пока не прижилась, так же как и механизм переработки. Разговоры о строительстве в Кировской области заводов по утилизации ТБО остались где-то в прошлом. И пока наше настоящее - это переполненный полигон в Костино, нашумевший и пока не построенный полигон в Осинцах, оставшийся в проекте полигон в Советске, и штрафы - на сегодня единственный способ повлиять на ситуацию.


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