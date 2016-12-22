В Кирове начались рейды по пожарной безопасности
Сегодня, 15:20 | Просмотров: 84 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Город Киров хоть и активно застраивается, все еще имеет немалый жилфонд с печным отоплением. Улица Сормовская не исключение. Здесь сохранился частный сектор, где дома отапливаются с помощью дров.
- Возьмите памятку по мерам безопасности и подарок ребенку.
- Побелка делается для того, чтобы видно было, если где-то прогар.
ВЕРА КУЛИКОВА, ХОЗЯЙКА ДОМА:
«Вам напомнили правила безопасности, примете меры?
Да, замажем все это несчастье».
МИХАИЛ БУЛДАКОВ, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ г. КИРОВА:
«Ежегодно в праздники увеличивается число пожаров, гибель людей, травмирование. Чтобы снизить печальную статистику проводим мероприятия».
«В прошлый новый год ребенок получил сильные ожоги. Родители злоупотребляли алкоголем, девочка ошпарилась. Это наиболее частые случаи в новогодние каникулы».
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