В Кирове начались рейды по пожарной безопасности

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- Возьмите памятку по мерам безопасности и подарок ребенку.

- Побелка делается для того, чтобы видно было, если где-то прогар.

Да, замажем все это несчастье».

«Ежегодно в праздники увеличивается число пожаров, гибель людей, травмирование. Чтобы снизить печальную статистику проводим мероприятия».

«В прошлый новый год ребенок получил сильные ожоги. Родители злоупотребляли алкоголем, девочка ошпарилась. Это наиболее частые случаи в новогодние каникулы».

Наш регион вновь оказался в эпицентре аномально холодной погоды. В Кирове и области начались рейды по пожарной безопасности. Инспекторы пожнадзора совместно с сотрудниками полиции объезжают дома с печным отоплением и дают жильцам рекомендации.Город Киров хоть и активно застраивается, все еще имеет немалый жилфонд с печным отоплением. Улица Сормовская не исключение. Здесь сохранился частный сектор, где дома отапливаются с помощью дров.Маме памятку, сыну конфеты - визит инспектора пожарного надзора только кажется непринужденным. На самом деле все серьезно, речь о безопасности, потому как в доме имеется печь. Как показал осмотр состояние у нее среднее - притопочный лист закрыт ковром, штукатурка отпала. Инспектор делает хозяйке замечание и напоминает, что печку нужно белить.Кроме того, на кухне не правильно установлена плитка и видны следы оплавления проводки. Все это может привести к пожару.Подобные рейды проводятся инспекторами пожнадзора каждый год накануне и во время новогодних праздников. И эта практика не случайна.Инспекторы надеются, что профилактические меры принесут пользу и предстоящие новогодние каникулы пройдут спокойно.