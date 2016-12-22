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Новости / Общество

В Кирове начались рейды по пожарной безопасности

Сегодня, 15:20 | Просмотров: 84 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Наш регион вновь оказался в эпицентре аномально холодной погоды. В Кирове и области начались рейды по пожарной безопасности. Инспекторы пожнадзора совместно с сотрудниками полиции объезжают дома с печным отоплением и дают жильцам рекомендации.

Город Киров хоть и активно застраивается, все еще имеет немалый жилфонд с печным отоплением. Улица Сормовская не исключение. Здесь сохранился частный сектор, где дома отапливаются с помощью дров.

- Возьмите памятку по мерам безопасности и подарок ребенку.
 
 
Маме памятку, сыну конфеты - визит инспектора пожарного надзора только кажется непринужденным. На самом деле все серьезно, речь о безопасности, потому как в доме имеется печь. Как показал осмотр состояние у нее среднее - притопочный лист закрыт ковром, штукатурка отпала. Инспектор делает хозяйке замечание и напоминает, что печку нужно белить.

- Побелка делается для того, чтобы видно было, если где-то прогар.
 
 
Кроме того, на кухне не правильно установлена плитка и видны следы оплавления проводки. Все это может привести к пожару.

В Кирове начались рейды по пожарной безопасностиВЕРА КУЛИКОВА, ХОЗЯЙКА ДОМА:
«Вам напомнили правила безопасности, примете меры?
Да, замажем все это несчастье».
 
 
Подобные рейды проводятся инспекторами пожнадзора каждый год накануне и во время новогодних праздников. И эта практика не случайна.

В Кирове начались рейды по пожарной безопасностиМИХАИЛ БУЛДАКОВ, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ г. КИРОВА:
«Ежегодно в праздники увеличивается число пожаров, гибель людей, травмирование. Чтобы снизить печальную статистику проводим мероприятия».
 
 
В Кирове начались рейды по пожарной безопасностиЕЛЕНА БУТИНА, ИНСПЕКТОР ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ №1 ПО г. КИРОВУ:
«В прошлый новый год ребенок получил сильные ожоги. Родители злоупотребляли алкоголем, девочка ошпарилась. Это наиболее частые случаи в новогодние каникулы».
 
 
Инспекторы надеются, что профилактические меры принесут пользу и предстоящие новогодние каникулы пройдут спокойно.


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