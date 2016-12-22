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Новости / Общество

Пресс-конференция по экологическому надзору

Сегодня, 15:21 | Просмотров: 85 | Автор: Дмитрий Шишкин | Версия для печати
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Кировскую область ждут масштабные реформы в сферах охотпользования и экологического надзора. Преобразования начнутся с 2018 года.

Знаковые реформы пройдут в рамках охотпользования. Сейчас разрабатывается новый законопроект, благодаря которому каждый охотник может получить только одно разрешение на добычу одного кабана, лося и медведя в рамках календарного года. Это исключит мошенничества. Охотников, добывающих волков или участвующих в мероприятиях по борьбе с браконьерством, будут вдобавок премировать. Также распределять разрешения на добычу дикого зверя предлагается методом случайной выборки. Процедура будет публичной и равной для всех охотников.

Пресс-конференция по экологическому надзоруМАКСИМ КОЧЕТКОВ, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Процедуры случайной выборки можно условно назвать лотереей. Место будет выбрано так, чтобы каждый из желающих смог принять участие. Всем заявкам будет присваиваться соответствующий номер. Из лотерейного барабана будут доставаться цифры, которые и станут порядковым номером выигравшей заявки».

Преобразования в сфере государственного экологического надзора коснулись также малого и среднего предпринимательства.

МАКСИМ КОЧЕТКОВ, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Уменьшилось количество предъявляемых штрафных санкций. Это даёт сделать вывод, что мы, снижая административные барьеры, делаем и даём возможность добросовестному малому и среднему бизнесу выделить время и ресурсы на развитие собственной производственной деятельности».

Другая важная тема - постановка на учёт объектов, оказывающих негативное влияние на природу. Срок выполнения федерального закона закончится 1 января. Сейчас в Кировской области обработано уже более тысячи заявок. Нарушителям грозят административные санкции. Что касается обязательств - то пристальный контроль будет осуществляться только за наиболее опасными объектами.

МАКСИМ КОЧЕТКОВ, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Они будут обязаны внедрять наилучшие доступные технологии в сфере охраны окружающей среды. Кроме того, они будут обязаны осуществлять производственный контроль: например, с обязательным оснащением источников выбросов системы автоматического контроля».

На пресс-конференции остановились и на проблеме обращения с отходами. Решать её будут комплексно: для этого разработана территориальная схема области на ближайшие 10 лет. За это время все полигоны с отходами исчерпают свой ресурс. Вдобавок планируется ликвидировать все свалки региона и построить современные мусороперерабатывающие станции.


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