Пресс-конференция по экологическому надзору

Поделиться новостью:

Кировскую область ждут масштабные реформы в сферах охотпользования и экологического надзора. Преобразования начнутся с 2018 года.Знаковые реформы пройдут в рамках охотпользования. Сейчас разрабатывается новый законопроект, благодаря которому каждый охотник может получить только одно разрешение на добычу одного кабана, лося и медведя в рамках календарного года. Это исключит мошенничества. Охотников, добывающих волков или участвующих в мероприятиях по борьбе с браконьерством, будут вдобавок премировать. Также распределять разрешения на добычу дикого зверя предлагается методом случайной выборки. Процедура будет публичной и равной для всех охотников.Преобразования в сфере государственного экологического надзора коснулись также малого и среднего предпринимательства.Другая важная тема - постановка на учёт объектов, оказывающих негативное влияние на природу. Срок выполнения федерального закона закончится 1 января. Сейчас в Кировской области обработано уже более тысячи заявок. Нарушителям грозят административные санкции. Что касается обязательств - то пристальный контроль будет осуществляться только за наиболее опасными объектами.На пресс-конференции остановились и на проблеме обращения с отходами. Решать её будут комплексно: для этого разработана территориальная схема области на ближайшие 10 лет. За это время все полигоны с отходами исчерпают свой ресурс. Вдобавок планируется ликвидировать все свалки региона и построить современные мусороперерабатывающие станции.