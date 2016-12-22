Вручение премий Кировской области
Сегодня, 15:22 | Просмотров: 165 | Автор: Милана Поварницина | Версия для печати
Поделиться новостью:
Одни занимаются наукой, другие-искусством, но всех их объединяет одно - они профессионалы с большой буквы и болеют душой за то, что делают. Сегодня этих людей оценили по достоинству. Заслуженную награду получил коллектив Областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями за программу "Дети дождя". Он был реализован в 2015 году. Дождь - как символ особенности. Это дети-аутисты. Не менее социально значим и проект "Шаг навстречу" Котельничского комплексного центра социального обслуживания населения.
ИРИНА СМИРНОВА, ДИРЕКТОР КОТЕЛЬНИЧСКОГО КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ:
«Большая честь стать лауреатами премии Кировской области и не только для нашей команды, которая получила высокую награду, но и для тех, кто на протяжении полутора лет помогал воплощать наш социальный проект "Шаг навстречу" в жизнь».
Также премией в области литературы и искусства отмечен авторский коллектив за проект "Вершки и корешки" - издание вятского альманаха для детей. Поблагодарил и вручил почетную награду губернатор известной писательнице и поэтессе Елене Наумовой. Ее новая художественно-документальная повесть "Четверо из семьи Ермаковых" - искренний рассказ о судьбах самых родных автору людей: мамы и братьев. Они, как и миллионы их сверстников, сражались за Родину.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Позвольте еще раз поздравить с высокой наградой, высокой оценкой вашего труда. Сказать, что это высокое призвание ваших заслуг перед вятским краем. Примите в преддверии новогодних праздников искреннюю благодарность за общественный труд, профессионализм, мастерство, за активную гражданскую позицию».
Большое практическое значение имеют также работы в области науки и техники, строительства и архитектуры. Всего же награды из рук врио Губернатора Кировской области сегодня получили двадцать семь жителей региона.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|