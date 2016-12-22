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В региональном правительстве состоялось вручение премий Кировской области. В этом году выдающихся кировчан отметили за достижения в области науки и техники, строительства и архитектуры, в сфере социальной защиты, а также литературы и искусства.Одни занимаются наукой, другие-искусством, но всех их объединяет одно - они профессионалы с большой буквы и болеют душой за то, что делают. Сегодня этих людей оценили по достоинству. Заслуженную награду получил коллектив Областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями за программу "Дети дождя". Он был реализован в 2015 году. Дождь - как символ особенности. Это дети-аутисты. Не менее социально значим и проект "Шаг навстречу" Котельничского комплексного центра социального обслуживания населения.Также премией в области литературы и искусства отмечен авторский коллектив за проект "Вершки и корешки" - издание вятского альманаха для детей. Поблагодарил и вручил почетную награду губернатор известной писательнице и поэтессе Елене Наумовой. Ее новая художественно-документальная повесть "Четверо из семьи Ермаковых" - искренний рассказ о судьбах самых родных автору людей: мамы и братьев. Они, как и миллионы их сверстников, сражались за Родину.Большое практическое значение имеют также работы в области науки и техники, строительства и архитектуры. Всего же награды из рук врио Губернатора Кировской области сегодня получили двадцать семь жителей региона.